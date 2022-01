Was sich nach einem trockenen Verfahren anhört, hat große Auswirkungen auf die Zukunft Kemptens: der neue Flächennutzungsplan. Jetzt startet die heiße Phase.

25.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

An der Wand im Zimmer des Kemptener Baureferenten Tim Koemstedt hängt eine Karte mit bunten Flecken. Die Karte zeigt in verschiedenen Farben unter anderem, wo in der Stadt weitere Wohnungen gebaut werden dürfen und Firmen erweitern können. Und sie zeigt: Die Möglichkeiten sind begrenzt. Aktuell arbeitet die Stadtverwaltung an einer Fortschreibung der Karte.