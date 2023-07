Bauarbeiten bedeuten für Radler und Fußgänger nichts Gutes: Sie dürfen den Berliner Platz in Kempten nicht mehr in Nord-Süd-Richtung queren. Was für Autos gilt.

29.06.2023 | Stand: 07:04 Uhr

Am Berliner Platz in Kempten stehen die nächsten Arbeiten im Vorgriff auf die halbseitigen Vollsperrungen im Sommer an. Für Autos und Lastwagen ändern sich Fahrspuren.

(Mehr über die anstehenden Arbeiten lesen Sie hier: Kempten: Ab Dienstag wochenlang Teilsperre am Berliner Platz - alle wichtigen Infos)

Weit stärker sind jetzt Fußgängerinnen und Radler betroffen: Sie können den Platz die nächsten zweieinhalb Wochen nicht mehr direkt in Nord-Süd-Richtung überqueren. Das ist möglicherweise bereits ab Freitag, 30. Juni, der Fall, spätestens aber ab Montag, 3. Juli.

Der Berliner Platz lässt sich zu Fuß und per Fahrrad weder auf der westlichen noch der östlichen Seite überqueren

In der neuen Bauphase werden die Mittelinseln der Fuß- und Radwege zwischen Schumacherring und Kaufbeurer Straße barrierefrei umgebaut. Der Berliner Platz lässt sich derweil zu Fuß und per Fahrrad weder auf der westlichen noch der östlichen Seite direkt in Nord-Süd-Richtung überqueren.

Die Umleitung für Fußgänger und Radler führt über die Stephanstraße. Dort, östlich des Berliner Platzes, ist die nächste Querung in Höhe der Einfahrt Ulmer Straße – da, wo es auch zum Toom-Baumarkt geht. Radler und Fußgänger, die vom Adenauerring hochkommen, können die Straße unten an der Nordbrücke queren.

Ob die Sperrungen am Freitag oder am Montag aufgebaut werden, entscheidet sich kurzfristig,

Der Umbau der zwei Verkehrsinseln beginnt Anfang nächster Woche. Ob die Sperrungen dafür am Freitag oder erst am Montag aufgebaut werden, entscheide sich kurzfristig, sagt Andreas Guggemoos von der Abteilung Verkehrswesen im Amt für Tiefbau und Verkehr. Sollte die Sperrung am Freitag aufgebaut werden, gilt sie dann auch ab sofort – also auch am Wochenende. Die Arbeiten sollen bis Dienstag, 18. Juli, fertig sein. Dafür arbeiten zwei Trupps an beiden Verkehrsinseln gleichzeitig.

Dafür dürfen Autos wieder vom Adenauerring kommend nach rechts auf den Schumacherring abbiegen

Autos sind von den Einschränkungen auf den Fuß- und Radwegen nicht betroffen. Doch auch für sie gibt es Behinderungen. Denn nun fällt auf der Stephanstraße bis hoch zur Ulmer Straße in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur weg. Allerdings sind dann für sie wenigstens wieder alle Verkehrsbeziehungen offen. Autos können dann also vom Adenauerring kommend wieder nach rechts auf den Schumacherring abbiegen.