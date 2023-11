Baustelle blockiert Gehweg in Kempten: Firma muss Notweg anlegen

Eine Firma baut eine Bushaltestelle, ohne für Fußgänger einen Notweg anzulegen. Das rügt die Stadt und fordert schnelle Abhilfe: "Das ist so nicht in Ordnung."

21.11.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Eine neue Bushaltestelle entsteht derzeit in der Thomas-Dachser-Straße in Kempten für den neuen Ringbus, der künftig zwischen dem Hauptbahnhof. und den Gewerbegebieten pendeln soll. Die jetzt bei den Arbeiten entstandenen Einschränkungen ärgern beispielsweise unseren Leser Thomas Hug, der dort gerne joggt. Denn er vermisst an der Baustelle eine Beschilderung, wo man bei dem blockierten Gehweg laufen soll - oder auch eine Ausweichstrecke. "Wo sollen dort Fußgänger und Jogger bitte laufen", fragt Hug. (Lesen Sie hier: Verzögerungen bei Baustellen nerven die Kemptener)

Tiefbauchef Wiedemann zur Baustelle in Kempten: "Das ist so nicht in Ordnung"

Eine Kritik, die Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr der Stadtverwaltung Kempten, für durchaus gerechtfertigt hält. "Das ist so nicht in Ordnung", kommentiert Wiedemann die Situation auf Nachfrage unserer Redaktion. Schließlich habe die Baufirma vorab sogar von der Stadt die Anordnung erhalten, einen Aushilfsgehweg anzulegen - beispielsweise einen mindestens 1,30 Meter breiten Streifen für Fußgänger aufzukiesen. Für dieses Versäumnis habe man die Firma nun gerügt und gefordert, schnell Abhilfe zu schaffen. (Lesen Sie auch: Verkehrszeichen verdeckt Sicht auf Gegenverkehr in Kempten - hängt das richtig?)

Stadt dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung: Können nicht ständig jede Baustelle kontrollieren

Wiedemann ist für solche Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Man könne nicht ständig jede Baustelle kontrollieren, hätte den fehlenden Gehstreifen aber sicher die nächsten Tage bemerkt, sagt er. Nun geht es schneller.

Die Baufirma hat inzwischen einen Notgehweg angelegt. Allerdings fehlte anfangs noch die Abgrenzung oder Abschrankung zum Baufeld. Die sei aus Sicherheitsgründen notwendig, was man nun auch bereits bei der Firma angemahnt habe, sagt Markus Wiedemann.