Baustelle Kaufbeurer Straße: Kempten sperrt ab heute die Dieselstraße

Die Arbeiten an der Kaufbeurer Straße in Kempten gehen in eine neue Phase und es gibt eine Hiobsbotschaft für Juli. So ist der Fenepark nun erreichbar.

26.06.2023 | Stand: 18:07 Uhr

Wieder müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer im Kemptener Norden an der Kaufbeurer Straße (B19) umstellen: Ab Freitag, 23. Juni, soll die Einmündung Dieselstraße komplett gesperrt werden. Zugleich hat die Stadt eine Hiobsbotschaft verkündet: Entgegen ursprünglicher Pläne soll auch die Kaufbeurer Straße zwischen den Einmündungen Bleicherstraße und Hinter’m Siechenbach neu asphaltiert werden. Das bringt im Juli zusätzliche Sperrungen. In den Sommerferien wird dann der Berliner Platz umgebaut. (Hier lesen Sie: Unfall an der Ari-Kaserne in Kempten am Montag: Polizei und Rettungsdienst im Einsatz - Auto abgeschleppt)

Kaufbeurer Straße: Zusätzliche Baustelle im Juli zwischen Berliner Platz und Bleicherstraße

Die über 800 Meter lange Strecke zwischen Liebherr und Berliner Platz war eigentlich zurückgestellt worden. Denn für die künftige Nutzung der Ari-Kaserne durch Behörden wie Polizei und Zoll soll dort ein neuer Verkehrsknoten entstehen. Aktuell plane das Staatliche Bauamt keine zeitnahe Erschließung des Ari-Geländes, weil das Projekt noch dauert, sagte Kemptens Tiefbauchef Markus Wiedemann im Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Deshalb habe der Bund angeregt, jetzt auf dem B19-Abschnitt zumindest die oberste Asphaltschicht zu erneuern. Wiedemann rechnet dafür mit sechs bis acht Arbeitstagen im Juli. Die Straße soll in beiden Richtungen einspurig befahrbar bleiben. (Lesen Sie auch: Umbau und Baustelle am Berliner Platz - Die Stadt gibt den Fahrplan für das Großprojekt bekannt)

Die Sanierung der Kaufbeurer Straße hält Kraftfahrer seit Mai in Atem. Erst wurde zwischen Bleicher- und Dieselstraße eine Hälfte erneuert, dann die andere. Deshalb hat sich die Verkehrsführung immer wieder geändert. Jetzt tritt die Baustelle auf Höhe Liebherr in die zwei letzten wichtigen Phasen.

Ab Freitag wird zusätzlich die Dieselstraße bis zur Einmündung Fenepark gesperrt. Zum Einkaufsmarkt geht es dann nur von Nordwesten

Ab Freitag wird zusätzlich die Dieselstraße bis zur Einmündung Fenepark (Holzbachweg/Ursulasrieder Straße) gesperrt. Zu dem Einkaufsmarkt geht es dann nur von Nordwesten über Porsche- und Johann-Abt-Straße oder auch die Nordspange. Zu Telekom und Flyeralarm (Dieselstraße 1 und 3) gibt es eine Behelfszufahrt über die dortige Bushaltestelle.

Fußgänger und Radfahrer können unter Einschränkungen den Geh- und Radweg benutzen. Die Kreuzung zur Kaufbeurer Straße können sie aber nicht queren.

Sperrung auf der Kaufbeurer Straße soll bis etwa 28. Juni beendet werden - vielleicht auch schneller

Zugleich ist weiter die Hälfte der Kaufbeurer Straße (Höhe Liebherr) gesperrt. Diese Arbeiten sollen laut Andreas Guggemoos vom Amt für Tiefbau und Verkehr bis etwa 28. Juni abgeschlossen sein. Spielt das Wetter mit, kann es ein, zwei Tage schneller laufen – oder im gegenteiligen Fall auch etwas länger dauern. Die Markierungsarbeiten finden teilweise „unter Verkehr“ statt; auch kurzfristige Änderungen der Streckenführung sind möglich. Die Stadt bittet um besondere Vorsicht.

Danach können Autofahrer sich in Höhe Liebherr über eine neue vierspurige Kaufbeurer Straße freuen. Der Verkehr wird trotzdem noch nicht flutschen, denn bis die Arbeiten in der Dieselstraße abgeschlossen sind, bleibt die Kaufbeurer Straße im Kreuzungsbereich in jeder Fahrtrichtung einspurig. Diese Arbeiten sollen etwa am 7. Juli enden. Solange ist die dortige Ampel abgeschaltet, was unnötige Standzeiten vermeidet.

Die Bleicherstraße ist wieder frei; die Ausfahrt auf die Kaufbeurer Straße sei „meistens“ in beide Richtungen möglich. Während der Markierungsarbeiten könne es aber zu Einschränkungen kommen, heißt es. In die Bleicherstraße einbiegen können nur Fahrzeuge, die auf der Kaufbeurer Straße aus Süden kommen. Wer aus Norden kommt, muss bis Ende Juni über Berliner Platz und Stephanstraße fahren.

CSU-Stadtrat lobt Bauverwaltung: "vorbildliche Kommunikation"

Im Verkehrsausschuss lobte CSU-Stadtrat Josef Mayr den „sehr guten“ Ablauf der Arbeiten, die „vorbildliche Kommunikation“ der Verwaltung und die Bedeutung der Nordspange als Umfahrung.