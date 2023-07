Kempten sperrt nördliche Hälfte des Berliner Platzes für vier Wochen

Kempten sperrt für vier Wochen die Hälfte des Berliner Platzes. Am Freitag beginnen die Arbeiten. Und auch auf der Kaufbeurer Straße geht es weiter.

26.07.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Jetzt wird es für Autofahrer im Kemptener Norden bitter: Ab Freitag beginnt die Stadt, die gesamte nördliche Hälfte des Berliner Platzes für vier Wochen zu sperren. Ein Durchkommen von Nord nach Süd ist an dem Hauptverkehrsknoten nicht mehr möglich. Auch das Link- oder Rechtsabbiegen in Richtung Ursulasried geht nicht. Und als ob das nicht reicht, gibt es für den Verkehr von und zur Autobahn auf der B12 in beiden Richtungen nur eine Fahrspur. Ab Ende August wird die andere Hälfte des Platzes gesperrt.

Schon seit Monaten bremsen die Bauarbeiten dort und an der Kaufbeurer Straße den Verkehr aus. Nun wird der Berliner Platz vollends zum Nadelöhr. Es handelt sich dort um den Hauptverkehrsknoten in Kempten, über den im Schnitt täglich 65.000 Fahrzeuge rollen – je nach Kreuzungsbereich zwischen 30.000 und 40.000 Fahrzeuge.

Baustelle am Berliner Platz in Kempten

Eben deshalb hat die Stadt diese Bauarbeiten auf die Sommerferien gelegt, weil dann die Verkehrsdichte spürbar abnimmt. Für alle, die dort auch in den Ferien unterwegs sind, wird die Fahrt zur Arbeit oder anderen Zielen freilich zur Geduldsprobe. Die Stadt rät, das Gebiet wenn möglich großräumig zu umfahren. Auch Fußgänger und Radler sollten den Bereich meiden.

Ab Freitag, 28. Juli, wird die Verkehrsführung am Berliner Platz umgebaut, werden Schritt für Schritt Fahrspuren gesperrt. Am Samstag werden die Ampeln auf die dann verkleinerte Kreuzung umgestellt. Schon bei diesen Arbeiten könne es zu erheblichen Behinderungen kommen, sagt Andreas Guggemoos von der Abteilung Verkehrswesen.

Überblick über die Streckensperrungen am Berliner Platz

Die halbseitige Sperrung des Berliner Platzes dauert laut Mitteilung der Stadt bis etwa 27. August. Bis dahin sind dort nur folgende Strecken – einspurig – befahrbar:

vom Adenauerring hoch zur Stephanstraße und andersrum

vom Adenauerring nach rechts in den Schumacherring

von der Stephanstraße nach links in den Schumacherring

vom Schumacherring nach links in den Adenauerring und nach rechts in die Stephanstraße.

Umleitungen durch Kempten wegen Baustelle am Berliner Platz

Die Kaufbeurer Straße ist nicht direkt über den Berliner Platz erreichbar. Die Stadt leitet dort den Verkehr stadteinwärts über die Nordspange in Richtung Zentrum und stadtauswärts kleinräumig über die Bleicher Straße.

Fußgänger und Radler werden an den Baumaßnahmen vorbei geleitet. Am Berliner Platz geht es im Osten über die Ulmer Straße. Im Westen rät die Stadt, den Ring unten an der Nordbrücke zu queren.

Nördlicher Teil der Kaufbeurer Straße in Kempten gesperrt

Dazu kommt, dass die Stadt jetzt auch den nördlichen Teil der Kaufbeurer Straße in Höhe Ari-Kaserne erneuert: zwischen der Einmündung Bleicherstraße und dem Berliner Platz. Dafür wird dort der Verkehr auf je eine Fahrspur reduziert und ist nur für Anlieger frei.

Umdenken müssen Verkehrsteilnehmer, weil die Ampel in der Bleicherstraße abgeschaltet wird und die Vorfahrt geändert wird: Während der Bauarbeiten sind Bleicher- und nördliche Kaufbeurer Straße eine abknickende Vorfahrtstraße. Wer aus dem Baustellenbereich kommt, ist untergeordnet. Fußgänger und Radler können im Norden die Kaufbeurer Straße queren, müssen aber auf Baustellenverkehr und schlechte Wege (nicht barrierefrei) achten. Im Süden bleibt die Querung beim Keck.

