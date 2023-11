Ab Freitagnachmittag wieder freie Fahrt auf der Memminger Straße in Kempten

In den vergangenen Wochen staut es sich teils massiv auf der Rottachstraße und dem Adenauerring. Auch Busse sind betroffen. Ursache ist eine Baustelle.

Seit einem Monat herrscht in der Memminger Straße in Kempten Baustelle. Am Nachmittag des Freitags - nach dem Berufsverkehr - sollen die Arbeiten nun vollständig abgeschlossen sein und die Straße wieder frei befahrbar, sagt Michael Kral vom Amt für Tiefbau und Verkehr. Fernwärmeleitungen wurden bei drei Haushalten verlegt, ebenso haben Arbeiten an Wasser, Gas und Strom stattgefunden. Während der Baumaßnahme staute sich der Verkehr teils weit in die Rottachstraße, auf dem Adenauerring kam es zu Verzögerungen.

Verspätungen bei Autofahrerinnen und den Buslinien 1, 2, 5 und 8

Die Baustelle beeinträchtigte nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer. Es kam auch bei den Buslinien 1, 2, 5 und 8 zu Verspätungen, sagt Thomas Kappler, Betriebsleiter der Kemptener Verkehrsbetriebe. Ein geh- und stehbehinderter Leser berichtet, die Buslinie 8 habe ihn und vier weitere Fahrgäste am Montag im Finkenweg/Thingers nicht mitgenommen, obwohl der Bus an der Haltestelle vorbeifuhr. Auch am Halt zuvor, Schwalbenweg Süd, habe der Bus nicht gehalten.

Kemptener Busunternehmen von Baumaßnahmen geplagt

"Der Bus ist als Leerfahrt an die ZUM gefahren", erklärt Martin Haslach, Geschäftsführer von Haslach Bus. Der Fahrer habe lediglich vergessen, die entsprechende Anzeige einzuschalten. Ziel sei es gewesen, die nächste Runde pünktlich an der ZUM zu beginnen. Denn er habe so viel Verspätung gehabt, dass er erst gemeinsam mit dem nächsten Bus, Linie 5, am Finkenweg angekommen wäre. "Wir sind in diesem Jahr massiv von Baumaßnahmen geplagt", sagt Kappler. Zumindest in der Memminger Straße soll ab dem späten Nachmittag damit Schluss sein.

