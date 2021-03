Baustopp in Kempten, weil Arbeiter in Quarantäne müssen

Arbeiten an der Lenzfrieder Straße verzögern sich: Einbahnstraßen-Regelung bleibt in Baupause bestehen. Das wirkt sich auch auf ein anderes Vorhaben aus.

17.03.2021 | Stand: 19:25 Uhr

Jetzt sorgt Corona für Verzögerungen im Straßenbau in Kempten: Weil eine Bauarbeiter-Kolonne in behördlich angeordnete Quarantäne muss, verzögern sich die Arbeiten in der Lenzfrieder Straße um voraussichtlich zwei Wochen. Das teilte am Mittwoch die Stadtverwaltung Kempten mit. Die Verkehrsführung als Einbahnstraße vom Schumacherring in die Füssener Straße bleibt demnach auch während des Baustopps unverändert bestehen. Die neuen Termine der Vollsperrung will die Stadt kurzfristig neu bekanntgeben.

Arbeiten im Schwalbenweg

Weitere Folge der Quarantäne: Auch die Arbeiten im Schwalbenweg verzögern sich voraussichtlich um zwei Wochen.

