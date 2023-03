Rotes Kreuz schließt Corona-Testcenter in Kempten

Um die 20 Testzentren hat das Rote Kreuz Kempten-Oberallgäu in der Spitze der Pandemie betrieben. Jetzt schließt das BRK auch die Station in der Gerberstraße.

01.03.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Um die 20 Testzentren hat allein das Rote Kreuz Kempten-Oberallgäu in der Spitze der Corona-Pandemie betrieben. Damals kamen laut Geschäftsführer Alexander Schwägerl bis zu 500, 600 Menschen täglich, um sich auf das Virus testen zu lassen. Zuletzt waren es noch etwa 20. Dienstag schloss das letzte Testzentrum des BRK-Kreisverbands, die Station in der Gerberstraße in Kempten. Auch andere Betreiber hören auf. (Hier lesen Sie: Busfahren in Kempten: Hauptlinien schließen Lücke zum Spätbus)

Hintergrund: Zum 1. März laufen die Corona-Verordnungen und Allgemeinverfügungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums aus; ebenso setzt die Bundesregierung bisher geltende Testvorgaben aus. Bestehen bleiben lediglich einzelne Regelungen, wie etwa die Maskenpflicht bei Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.