Beats vom Allgäu bis nach Kroatien - Auch eigene Songs will "DJ Aeve" aus Durach bald auflegen

„Die Leute sind offener für Neues und haben einfach Lust zu feiern.“ Als Diskotheken im Herbst für kurze Zeit geöffnet hatten, zog Andreas Abend als „DJ Aeve“ wieder durch die Allgäuer Clubszene. Im Studio des Parktheaters Kempten sorgte er am ersten Partyabend mit Elektro-Beats für energiegeladene Atmosphäre. Und auch am Eröffnungsabend des Papillon in Marktoberdorf kam sein Mix aus House, Techno und Partyhits bei den Feiernden an. Der 24-Jährige sagt: „Über die Jahre entwickelt man ein Gespür für die Menschen im Publikum.“

"DJ Aeve" beweist sein Können bei DJ-Wettbewerben im Allgäu oder in Kroatien

Bis Abend dieses Gespür hatte, musste er einige Hürden nehmen. Doch er scheint sich gerne zu messen. Zu Beginn seiner Karriere nahm es beispielsweise am DJ-Wettbewerb des Parktheaters teil und machte dort den zweiten Platz. In Kroatien konkurrierte er 2019 mit 24 anderen Künstlern um einen Auftritt beim dortigen Springbreak, verfehlte den Gewinn jedoch knapp. „Das war schade. Aber bei solchen Wettbewerben lernt man wahnsinnig viele Leute kennen. Und Kontakte sind in unserer Szene wichtig.“

Seine ersten Schritte machte Abend bei DJ-Workshops oder schaute befreundeten Künstlern beim Auflegen über die Schulter. „Das hat mir geholfen, die Technik dahinter zu verstehen.“ Es folgten viele Jahre Übung. Von Stufenpartys des Gymnasiums Immenstadt, über Gigs im Nightlife in Sonthofen bis hin zu regelmäßigen Engagements im Kemptener Parktheater. „Diese ersten festen Säulen waren wichtig für mich.“ Auch auf Hochzeiten legt Abend seit vergangenem Jahr ab und an auf. Geplant war das eigentlich nicht, sondern eher aufgrund der geschlossenen Clubs in der Corona-Zeit entstanden. Er sagt: „Auch das macht viel Spaß.“

Eine musikalische WG: "DJ Aeve" lebt mit Musiker "Beattube" zusammen, auch gemeinsame Projekte soll es geben

Abseits des DJ-Pults kümmert sich Abend für „Abt Sportsline“ um Marketing. An der Hochschule in Neu-Ulm studiert er Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation und schreibt gerade seine Bachelorarbeit. Nur noch Musik zu machen und sein Geld als DJ zu verdienen, kam für den gebürtigen Martinszeller nie in Frage. Abend sagt: „Da würde mir die Freiheit fehlen, mich bewusst für Gigs zu entscheiden und abzulehnen, was mir nicht passt.“ Vor allem Auftritte in Clubs und bei Festivals ermöglichen ihm Kreativität, sagt er: „Da kann ich mich ausprobieren und meinen eigenen Stil zeigen.“

Auch eigene Songs will Abend produzieren, „aber dazu braucht es Zeit. Wenn, dann soll es professionell gemacht sein.“ Unterstützung bekommt der DJ dabei von Musiker Tobias Pichlmeier, besser bekannt als „Beattube“, mit dem Abend zusammen in einer Wohngemeinschaft in Durach lebt. Er sagt: „Der Traum für mich wäre natürlich, wenn die Menschen vor der Bühne zu einem Lied von mir feiern.“

Liveevents statt Streams soll es dieses Jahr beim Allgäuer DJ-Projekt "Local 360" geben

Mit einem seiner Vorbilder, der das bereits geschafft hat, steht Abend in diesem Jahr auf der Bühne. Vor dem Auftritt von Felix Jaehn im Frühjahr im Parktheater wird er als „DJ Aeve“ auflegen. Auch beim Allgäuer DJ-Projekt „Local 360“, zu dem Abend gehört, laufen die Planungen: „Wir hoffen, in diesem Jahr statt Streams auch Liveevents veranstalten zu können.“

Einem Ziel für dieses Jahr ist Abend bereits ganz nah. Im Mai geht es für ihn wieder nach Kroatien zum Springbreak. Diesmal hoffentlich auf eine der großen Bühnen am Strand. Die Tickets sind bereits gebucht: „Das wäre der Traum, bei dem großen Festival dabei zu sein. Und ich bin optimistisch, dass uns Corona diesmal keinen Strich durch die Rechnung macht.“

