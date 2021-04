Bei den Machern des Jazzfrühling steigt der Adrenalin-Spiegel

Das Online-Jazzfestival aus dem Stadttheater Kempten ist Neuland für die Organisatoren. Wie es unter Corona-Bedingungen ablaufen soll.

22.04.2021 | Stand: 17:03 Uhr

Ein wenig Bammel haben sie schon, die Mitglieder des Klecks-Arbeitskreises, die sich wie immer ehrenamtlich um die Durchführung des Kemptener Jazzfrühlings kümmern. 35 Mal war dies bislang der Fall, doch nun bei der 36. Auflage ist alles anders: Erstmals findet das Festival nicht vor Live-Publikum statt. Die Konzerte werden stattdessen im Internet übertragen, was einen immensen organisatorischen und technischen Aufwand bedeutet. Mit der ersten Online-Ausgabe betreten die „Kleckser“ Neuland: Vieles, was sich über die Jahre hinweg eingespielt hat, gilt heuer nicht. So gibt es bei der Eröffnung am Samstag, 24. April, gleich zwei Feuertaufen: Um 18 Uhr steht die 20-köpfige Big-Band-Formation „Poly Radiation“ unter Corona-Bedingungen auf der Stadttheater-Bühne. Und zwei Stunden später wird das Konzert der polnischen Wunder-Bassisten Kinga Glyk und ihrer Band über die Klecks-Webseite übertragen.