Bei eisigen Temperaturen in Kempten gefunden: Wie geht es dem blauen Papagei?

Der putzige blaue Papagei verbrachte eine Nacht im Freien und war "fix und fertig", als er gefunden wurde. Wir haben nachgehakt, wie es ihm heute geht.

Ein blauer Papagei, mitten in Kempten? Diese Meldung sorgte vergangene Woche für Aufsehen (Lesen Sie hier: Papagei in Kempten gefunden: Vogel saß auf Gewehg in der Königstraße). Das arme Tier hatte eine Nacht im Freien verbracht und war „fix und fertig“, berichtet Jovan Kofler vom Tierheim.

Blauer Papagei in Kempten gefunden - was tun mit so einem exotischen Vogel?

Herr Kofler, wie geht es dem Papagei?

Jovan Kofler: Nach einer Nacht im Tierheim war er wieder fit, flog umher und machte Faxen. Und sein Besitzer hat ihn mittlerweile abgeholt.

Warum war der Papagei denn mitten im Winter im Freien unterwegs?

Kofler: Der Papagei konnte bei seinem Besitzer frei durch die Wohnung fliegen. Als ein Besucher versehentlich ein Fenster öffnete, entkam der Papagei. Er hatte Glück, dass er die Minusgrade überlebt hat.

Vogel gefunden - wie reagiert man richtig?

Wie sollte man reagieren, wenn man einen exotischen Vogel im Freien sieht?

Kofler: Lieber nicht versuchen, den Vogel selbst zu fangen – sonst verletzt man ihn. Besser ist es, das Tierheim zu alarmieren und bis dahin etwa Katzen abzuwehren.

