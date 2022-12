Balkonkraftwerke: Jetzt schlägt die Stunde der Solaranlagen

Kleine Solarkollektoren an Geländern und Fassaden erleben einen Boom. Ob Verbraucher sie einfach an der Steckdose einstecken dürfen, ist aber umstritten.

17.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit einer Mini-Solaranlage (zum Beispiel zwei Module an einem Balkongeländer) können Menschen mit relativ wenig Aufwand Strom erzeugen, um einen Teil ihres Grundverbrauchs durch Kühlschrank, Gefriertruhe und Internet-Router abzudecken. Dass das Sinn hat, darin sind sich viele Experten einig. Zum Beispiel Michael Seliger, Obermeister der Elektro-Innung Kempten/Oberallgäu, und Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza). Doch bei einer wichtigen Frage scheiden sich die Geister: Darf man so eine Mini-Anlage bis 600 Watt Leistung an der Steckdose anstecken? Seliger warnt davor. Sambale sieht es anders.

