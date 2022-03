Beim Bau des Museumsdepots Kempten läuft nicht alles rund

Der Rohbau bei Ursulasried steht, jetzt arbeiten die Handwerker im Inneren. Wegen Materialknappheit und Corona verzögert sich die Fertigstellung jedoch.

Es ist dunkel in der Halle, die einmal Kemptens Museumsdepot sein wird. Es gibt nämlich keine Fenster in der Außenhaut des riesigen Betonbaus, der am Ortsrand von Ursulasried aus dem Boden gewachsen ist, und Lampen sind in dem 2000 Quadratmeter großen Gebäude noch nicht installiert. Nur ein paar Oberlichter lassen Tageslicht ins Innere dringen. Mehr natürliches Licht und Sonnenstrahlen wären freilich auch kontraproduktiv. Schließlich werden hier bald mehr und weniger wertvolle historische Objekte und Kunstwerke lagern – gut klimatisiert und konserviert, denn sie sollen Jahrzehnte, ja Jahrhunderte lang aufbewahrt werden.

Etwas erleuchtet ist der Rohbau derzeit schon, schließlich sind an vielen Stellen Handwerker zugange, unter anderem an den Schienen, auf denen später die riesigen Rollregale laufen sollen. Auch auf dem Flachdach wird gearbeitet. Reinregnen kann es jedenfalls nicht mehr.

Auch wenn die Einrichtung noch komplett fehlt, lässt sich schon gut erkennen, wo und wie die 40.000 Exponate der Kemptener Museen künftig gelagert werden. Fast sechs Meter hohe Regale werden in weiten Teilen der Halle stehen. Außerdem sind zwei Stahlbühnen eingebaut worden mit Gitterrost- und Fichtenholzböden – eine Art zweites Stockwerk. Ein geschlossener Raum im Obergeschoss muss besonderen Ansprüchen genügen, weil dort die historischen Buchbestände unterkommen.

Gleich nebenan befindet sich ein recht Technikraum, wo all die Rohre für Wand- und Bodenheizungen sowie der Lüftungsanlage zusammenkommen. Schon jetzt ist Mike Gerspach von der Stadtverwaltung, der Kemptens derzeit größtes Bauprojekt leitet, gespannt auf die Einregelungsphase für Temperierung und Klima im Gebäude. „Das wird eine aufwendige Sache“, sagt er mit Blick auf die peniblen Vorgaben für die Aufbewahrung der Kunst- und Kulturschätze aus früheren Zeiten und die komplizierte Steuerungstechnik.

Das Großprojekt kostet 6,2 Millionen Euro. Bleibt es dabei?

Es scheint alles nach Plan zu laufen bei dem ambitionierten Projekt, für das die Stadt inklusive einer Straße und der Außenanlagen etwa 6,2 Millionen Euro ausgeben wird (wobei sie Zuschüsse in Höhe von 1,5 Millionen Euro erwartet). Diesem Eindruck widersprechen Mike Gerspach und Christian Buck von der städtischen Gebäudewirtschaft. Seit dem Spatenstich vor fast einem Jahr hat einiges nicht so funktioniert, wie es einmal geplant worden war. Die wichtigste Änderung betrifft das Äußere: Das Gebäude erhält nicht wie vorgesehen eine Holzfassade, sondern einen weißen Putz, der auf das System zur Wärmedämmung aufgetragen wird. Grund: Die Holzpreise seien explodiert, deshalb habe man sich für eine andere Fassade entschieden. Damit konnte der Kostenrahmen gehalten werden, versichern Gerspach und Buck.

Lieferengpässe und Kostensteigerungen beim Material bereiten ihm immer wieder Sorgen, berichtet Projektleiter Gerspach. Hinzu kommen Verzögerungen durch Coronaerkrankungen. Von einem Tag auf den anderen muss er neue Ablaufpläne machen. Gerspach lässt durchblicken, dass ihn dies ganz schönt nervt. „Es läuft“, sagt er. „Aber Spaß macht das nicht.“

Lieber keine Versprechungen mehr

Durch die Verzögerungen und Umplanungen ist inzwischen klar, dass es mit dem ursprünglich anvisierten Fertigstellungstermin in diesem Frühjahr nichts mehr wird. Nun peilen Gerspach und Buck den September an. Versprechen wollen sie aber nichts. „Über Kosten und Termine können wir derzeit keine Aussagen treffen“, sagt Projektleiter Gerspach. „Jeden Tag gibt es neue Situationen, die unlösbar erscheinen.“

Seit vielen Jahren hofft die Museumsverwaltung auf dieses neue Zentraldepot. Bisher sind die kulturhistorischen Schätze Kemptens, die teils auch überregional als bedeutsam gelten, auf elf größere und kleinere Depots in der ganzen Stadt verteilt. Teilweise lagern sie unter „komplett inakzeptablen Bedingungen“, wie es Kulturamtsleiter Martin Fink einmal formulierte. Sorge bereitet den Museumsleuten vor allem, dass die Kunstwerke nicht richtig klimatisiert sind.