Italienisches Flair beim Cambodunum-Cup: Wie eine Mannschaft aus dem Trentin das Turnier erlebte

Der italienische Verein A.S.D Virtus Trento war bislang jedes Mal beim Cambodunum-Cup dabei. Was den Gästen aus dem Trentin besonders gut gefällt.

20.06.2022 | Stand: 22:20 Uhr

Der A.S.D. Virtus Trento gehört seit vielen Jahren zum Inventar des Kemptener Cambodunum-Cups. Nach zweijähriger Corona-Pause kehrten die Italiener in diesem Jahr als einziger internationaler Vertreter ins Teilnehmerfeld zurück.

Am Freitagabend, als sich alle 54 Mannschaften am Kemptener Residenzplatz für die Nationenparade versammelten, war „il tricolore“, wie die italienische Landesflagge genannt wird, zum ersten Mal in der Menschenmenge zu sehen. „Wir sind um neun Uhr in Italien abgereist und waren ungefähr fünf Stunden unterwegs“, sagt Rida Ait Ikene, der für die B-Junioren des Vereins spielt.

So lief das Turnier für die Mannschaft aus dem Trentino

Einen Tag später stiegen die Italiener dann auch ins Turniergeschehen ein. Nach sechs Punkten aus den ersten vier Spielen der Vorrunde und weiteren sechs Punkten aus drei Spielen in der Zwischenrunde zogen die Italiener ins Halbfinale des B-Junioren-Turniers ein. Mit einer 6:0-Niederlage gegen den 1. FC Normannia Gmünd fand das diesjährige Abenteuer jedoch ein abruptes Ende. „Der Qualität und Schnelligkeit im Spiel der deutschen Mannschaften waren wir nicht gewachsen. Durch unsere späte Anreise hatten wir am Samstag einen sehr vollen Spielplan. Bei diesen Temperaturen war die Belastung schlichtweg zu hoch“, begründete Ait Ikene das Abschneiden der Mannschaft.

Nichtsdestotrotz sei die Reise ins Allgäu und die Teilnahme am Turnier wieder ein tolles Erlebnis gewesen. „Die ganze Mannschaft hat sich hier sofort wohlgefühlt. Die Menschen waren sehr nett und haben uns einen tollen Empfang bereitet“, sagt Ait Ikene. Besonders lobt er die Verpflegung: Pizza und Maccheroni hätten sehr gut geschmeckt – ein Lob eines Kenners.

Die jahrelange Teilnahme der Italiener hat jedoch keine kulinarischen Gründe: „Es sind immer sehr anstrengende Tage beim Cambodunum-Cup, jedoch nehmen wir das gerne auf uns. Dieses Abenteuer mit der ganzen Mannschaft zu erleben, ist für uns etwas ganz Besonderes“, sagt der Nachwuchsfußballer. Das Rahmenprogramm habe erneut für gute Unterhaltung gesorgt: „Auf der Nationenparade herrschte eine unfassbar tolle Stimmung.“

Veranstalter freuen sich über den Besuch aus Italien

Auch die Veranstalter freuen sich jedes Jahr über die Teilnahme der Stammgäste: „Ich habe mich während der Pandemie stark darum bemüht, den Kontakt nach Italien zu halten. Über die Jahre hat sich eine besondere Verbindung mit Triento entwickelt“, sagt Organisator Klaus Schwaninger vom Kemptener Sportamt. Diese Verbindung macht sich auch für die Allgäuer Vereine bezahlt. Die Jugendabteilung des TSV Kottern nahm bereits bei einem Turnier in Trient teil.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version in diesem Artikel wurde der Verein A.S.D Virtus Trento irrtümlich in Südtirol verortet. Tatsächlich gehört Trient geografisch zur autonomen Provinz Trentin in der norditalienischen Region Trentino-Südtirol. Wir haben den Fehler nach einem Hinweis auf Facebook ausgebessert.