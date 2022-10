Beim Männerchor Wildpoldsried wird Musik gelebt, nicht Althergebrachtes gepflegt

Der Männerchor Wildpoldsried feiert 100-jähriges Bestehen. Das Publikum jubelt zur Songs von Peter Fox und außergewöhnlichen Choreographien.

Wenn es bei einem Jubiläum so viel gute Laune gibt, wie beim Festkonzert des Männerchores Wildpoldsried, kann man feststellen: Hier wird Musik gelebt, nicht Althergebrachtes gepflegt – obwohl das Ensemble sein 100-jähriges Bestehen feiert. Ein sehr sanftes Piano haben die geballten Männerstimmen unter der Führung von Chorleiterin Anke Weinert-Wegmann drauf, etwa in dem Lied „Schöne Zeit“ von Alfred Koerppen nach einem Gedicht von Eichendorff. Sie können aber auch ganz anders, etwa im rhythmisch anspruchsvollen „Haus am See“ von Peter Fox. Da schnalzen die Tenöre im Intro mit der Zunge treffsicher ins Bassfundament hinein. Immer wieder unterbrochen von schwierigen rhythmischen Elementen wechselt der Gesang durch die Stimmlagen.

Publikum kreischt und jubelt bei Aufführung des Wildpoldsrieder Männerchors

Das feiert das Publikum im vollbesetzten Kultiviert-Saal mit großem Applaus. In „Bring me little Water, Sylvie“ verlässt die Dirigentin ihre Rolle und improvisiert als Solistin Einwürfe über die Männerstimmen. Etwas Besonderes bahnt sich an, als Weinert-Wegmann die Bühne verlässt, um vom Saal aus zu dirigieren. Die Sänger lösen die Chorformation auf, verteilen sich auf der Bühne und geben zu „Tuba“ eine beeindruckende Choreografie zum Besten. Als am Ende lauthals Affen kreischen, jubelt auch das Wildpoldsrieder Publikum. Und das alles bei einem Song, in dem es laut Moderatoren nur um eine Taube auf einem Baum geht. Für begeistert kreischende Frauen im Publikum sorgt bei der Zugabe schließlich Hans-Peter „Hasi“ Jäger mit seinem „Bratislave Lover“ in rasanter Zwiesprache mit dem Chor.

Für die Stimmbildung greifen die Sänger auf den Pädagogen Thomas Ruf aus München zurück, der beim Jubiläumskonzert als Sänger auftrat. Der Bariton spannte einen Bogen von Mozart bis zum Schlager „Der Mann, der vor mir war“. Neben seiner klassisch ausgebildeten Stimme – nach Auskunft des Sängers etwas angeschlagen durch zehntägige „Elias“-Proben, wovon aber nichts zu hören war – überzeugte Ruf durch schauspielerisches Talent. Jedes Lied ein Auftritt mit vielen Lachern. Einfühlsam begleitete Katja Röhrig am Flügel und ging alle Tempowechsel elegant mit.

Auch der befreundete Männerchor aus Kärnten sorgt für Emotionen in Wildpoldsried

Zum Abschluss des Festkonzertes stimmte der befreundete Männergesangsverein Kaning Lieder aus der Kärntner Heimat an. Eine besonders emotionale Interpretation gelang dem Chor bei „Wann ih allan bin“ von Richard Stingl und Wolfgang Felsberger. Auch dieser Männerchor steht unter Leitung einer Dirigentin, und ebenso wie Weinert-Wegmann hatte Eva-Maria Winkler ihre Männer fest im Griff. Zweimal trat sie als Sängerin im Quartett vors Publikum, zusammen mit zwei Chorsängern und Moderatorin Vanessa Mölschl.

Chor aus Kaning mit Leiterin Eva-Maria Winkler (daneben Anke Weinert-Wegmann). Bild: Rainer Hitzler

Bereits am Abend zuvor hatten die Chorverbands-Präsidenten Paul Wengert und Jürgen Schwarz sowie Bürgermeisterin Renate Dennifel die Wildpoldsrieder Sänger bei einem Festakt geehrt. Ihn umrahmte Schwarz mit seinem Vokalensemble „Animato“. Deniffel dankte dem Chor für die Bereicherung des Dorflebens, und Wengert betonte, dass – neben allen anderen positiven Aspekten des gemeinsamen Singens und Musizierens – die Musik für das friedliche Miteinander der Menschen über alle Grenzen und Kulturen hinweg stehe. Er übernahm die Ehrungen für 25 Jahre Engagement im Männerchor Wildpoldsried von Adi Kneissl, Hans Peter Sommer und dem langjährigen Moderator der Chorkonzerte, Hans-Peter Jäger.

