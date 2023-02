Beim Putzen was für Klima und Umwelt tun: Landwirtschaftsamt Kempten gibt Tipps

Ressourcen und Umwelt schonen und dabei Geld sparen: Das Landwirtschaftsamt Kempten erklärt in einer Serie, wie das geht. Zum Start geht es um den Kühlschrank.

12.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Klima- und Umweltschutz passiert im Großen, aber auch im Kleinen – zum Beispiel im Haushalt. Viele der gewohnten Abläufe beim Putzen oder Waschen sind nicht gerade umweltfreundlich. Dabei gibt es Alternativen. Welche das sind, erklären Mitarbeiterinnen des Landwirtschaftsamts Kempten (AELF) unseren Leserinnen und Lesern in einer Serie. Zum Start geht es um den Kühlschrank.

Brösel in den Türfächern, Milchrand auf der Ablage, eine Gurke mit Schimmelflaum im Gemüsefach – so oder so ähnlich hat das sicher jeder und jede schon erlebt. Wer das künftig vermeiden will, für den ist jetzt die beste Jahreszeit, sagt Gerti Epple vom Landwirtschaftsamt in Kempten. Den Kühlschrank zu reinigen, biete sich im Winter an. Denn dann könne man den Inhalt einfach draußen zwischenlagern – auf dem Balkon oder der Terrasse etwa.

Landwirtschaftsamt Kempten: Regelmäßiges Kühlschrank-Reinigen schützt vor schnellem Verschimmeln

„Nach zwei bis drei Wochen ist die Belastung mit Keimen relativ hoch“, sagt Epple. „Abhängig davon, wie viel frische Lebensmittel drin sind.“ Sie rät Familien, den Kühlschrank einmal pro Monat zu reinigen. Singles sollten alle drei Monate zum Lappen greifen. „Tue ich das nicht, schimmeln die Lebensmittel schneller.“ (Lesen Sie auch: Kemptener Bäcker setzt Sauerteig unter Strom - und überrascht damit sogar Experten)

Um Schmutz vorzubeugen, könnten die richtigen Verpackungen hilfreich sein. Alternativ zur Kunststoff-Dose könne man einfach eine Porzellanschüssel verwenden und diese mit einem Teller zudecken. „Das ist genauso dicht.“

Ein, zwei Tropfen Spülmittel reichen, versichert Expertin Gerti Epple

Vor dem Reinigen rät die Expertin, die Kühlung runterzudrehen, so das nur noch das Licht angeht. Anschließend einen Eimer mit Wasser und ein bis zwei Tropfen Spülmittel herrichten. „Es muss nicht schäumen.“ Denn die Tenside im Spülmittel würden schlicht dafür sorgen, dass die Oberflächenspannung des Wassers vermindert wird und dadurch leichter Schmutz aufgenommen werden kann. Um diesen Effekt zu erzielen, reichen ein bis zwei Tropfen.

Ein zweiter, kleinerer Eimer sollte für die Bakterienbekämpfung bereit stehen. Man könne Zitronensäure ins Wasser geben, die als Pulver im Handel erhältlich ist. „Sie löst Kalk stärker als Essig und schont die Kunststoffteile im Kühlschrank“, erklärt Epple. Möglich sei aber auch, mit Thymiantee nachzuwischen. Anschließend trocknen lassen – fertig. (Lesen Sie auch: "Syrien nicht vergessen!" - Kemptener setzt sich für Erdbebenopfer in seiner Heimatregion ein)

Kondenswasser im Gemüsefach? Geschirrhandtuch!

Fleisch, Fisch und Wurst ins unterste Fach räumen, rät Epple. Denn diese Lebensmittel würden am schnellsten verderben und bräuchten es daher am kühlsten. Essensreste ganz oben einräumen, Milchprodukte in die Mitte. Kondenswasser im Gemüsefach könne man vorbeugen, indem man ein Geschirrtuch unten hineinlege, das man alle zwei bis drei Wochen wäscht. Von Küchenkrepp rät sie dagegen ab: „Der enthält Kunststofffasern.“