Beim Tanz prallen Gegensätze aufeinander. Aber am Ende überwiegt das Positive

Bei zwei Choreografien mit nigerianischen Tänzern prallen Gegensätze aufeinander. Dies erschüttert das Tanzherbst-Publikum. Am Ende gibt's Beglückendes.

18.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Man kann Tatsachen positiv oder negativ betrachten. Die Welt trotz aller Katastrophen und belastender Nachrichten positiv zu sehen und Freundlichkeit, Liebe und Schönheit wahrzunehmen, das ist das Plädoyer von Kaija Klug und Micheal Chijioke Ejinkeonye in ihrer Choreografie „Povau“. Die Choreografin vom Kari-Tanzhaus in Kempten hat das Tanztheaterstück während ihres Aufenthaltes in Lagos gemeinsam mit dem Choreografen aus Nigeria erarbeitet und nun beim Tanzherbst vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.