Noch ist völlig offen, ob Weitnau ein Naturbad erhält. Eine Studie soll nun die Möglichkeiten klären. Denn im Freibad Seltmans gibt es einen Sanierungsstau.

26.01.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Bekommen die Weitnauer ein Naturbad? Noch steht das in den Sternen. Doch um überhaupt vernünftig darüber diskutieren zu können, hat der Bauausschuss nun eine Studie in Auftrag gegeben. Sie soll klären, ob ein solches Bad in der Gemeinde umsetzbar wäre – und wo.