Preiswahnsinn an Zapfsäulen: Warum sind Benzin und Diesel im Allgäu teurer als anderswo?

Bürger kritisiert, dass Diesel im Stuttgarter Raum bis zu elf Cent günstiger sei. Er sagt: Kunden sollen ihre Marktmacht nutzen und nur beim Günstigsten tanken.

13.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Die Baden-Württemberger können es besser.“ Die These vertritt Reinhold Speiser beim Blick auf die Spritpreise, die er schon länger beobachtet. Alle zwei Wochen sei er beruflich im Stuttgarter Raum. Seine Erkenntnis: Beim Vergleich der günstigsten Tankstellen sei Diesel in Kempten bis zu elf Cent pro Liter teurer als in Baden-Württemberg. Einen Grund dafür sieht der 65-Jährige nicht. Außer vielleicht, dass die Allgäuer zu gutmütig seien. Wenn die Menschen im Oberallgäu und in Kempten einen Monat lang konsequent nur die günstigste Tankstelle nutzten, könne das Einfluss nehmen, denkt Speiser. „Die Allgäuer haben eine Marktmacht.“ (Hier lesen Sie, wie es vor einem Jahr aussah: Spritpreis-Wahnsinn in Kempten: Einmal Volltanken für 187 Euro)

An den Zapfsäulen hört für viele der Spaß schnell auf - nicht nur die Autos schlucken, sondern auch die Fahrerinnen und Fahrer

Fakt ist: An den Zapfsäulen hört für viele der Spaß schnell auf. Aktuell sind die Spritpreise zwar von ihrem Hoch 2022 ein Stück entfernt, doch wenn Autos schlucken, geht das den Halterinnen und Haltern beim Bezahlen oft nicht anders. Auch das teils häufige Auf und Ab der Preise sowie Kostenunterschiede in der näheren Umgebung – etwa zwischen Kempten und Immenstadt – sind Ärgernisse. Montag gegen 17 Uhr kostete ein Liter Diesel an den günstigsten Tankstellen in Kempten 1,63 Euro, in Immenstadt 1,71. Speiser fragt sich auch, warum manche Spritpreise teilweise kurz rauf oder runter schnellten. Vielleicht wollten ja Firmen testen, wie sich die Kunden verhalten oder es handle sich einfach nur um mit Algorithmen gesteuerte Preisänderungen? (Lesen Sie auch: AÜW, EnBW, ADAC - Laden von E-Autos in Kempten und im Oberallgäu immer teurer)

Preisabsprachen gebe es jedenfalls nicht, heißt es zum Beispiel bei Shell. Die seien kartellrechtlich verboten. Wie oft Preise verändert werden, hänge von den Entwicklungen an den Märkten ab. Je öfter die Schwankungen, desto häufiger wechselten Preise an Tankstellen, steht auf der Shell-Homepage. Und: „Je intensiver der Wettbewerb, desto wahrscheinlicher sind Preisbewegungen.“ Ob die Preise zu bestimmten Wochen-/Feiertagen oder zu Ferienbeginn steigen? Ausschlaggebend seien die Marktverhältnisse und Beschaffungskosten, nicht der Ferienkalender.

Bei den V-Märkten ist es laut Unternehmenssprecher Firmenphilosophie, die Preise normalerweise tagsüber nicht zu erhöhen

Nachgefragt bei der Georg Jos. Kaes GmbH, die im Allgäu an V- und Baumärkten Tankstellen betreibt: Laut Martin Glöckner, Assistent der Geschäftsleitung, spielen viele Faktoren in die Spritpreise rein. Regional wichtig seien die Logistikkosten und die Entfernung zu den nächsten Raffinerien (Ingolstadt und Karlsruhe). Auch Angebot und Nachfrage könnten sich auswirken, wenn zeitgleich mehrere Raffinerien für Revisionsarbeiten schließen oder die Heizöl-Nachfrage im Herbst steigt. Für die V-Märkte zähle vor allem der Einkaufspreis. Man habe zwar die Mitbewerber im Blick, wolle aber nicht ständig Preise ändern. Es sei Firmenphilosophie, sie normalerweise tagsüber nicht zu erhöhen.

Und warum gibt es regional unterschiedliche Preise? Laut Shell haben Tankstellen-Unternehmen unterschiedliche Geschäftsmodelle und ständen in hartem Wettbewerb. Autofahrer steuerten selbst bei kleinen Differenzen meist die Station mit den niedrigsten Preisen an; deshalb beobachteten die einzelnen Tankstellen das Verhalten der benachbarten Mitbewerber. Sinken dort Preise, „ziehen sie in der Regel so schnell wie möglich nach, um keine Kunden zu verlieren“. Sobald ein Marktteilnehmer die Preise wieder nach oben korrigiere, ziehe der Wettbewerb in der Regel nach.

Was bleibt, ist vielleicht doch Speiser Vorschlag: Er rät, vor dem Tanken die Spritpreise zu vergleichen. Moderne Autos bieten das direkt auf ihrem Display an. Möglich ist das aber auch per Handy-Apps und im Internet – etwa beim ADAC oder www.benzinpreis.de.