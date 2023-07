Wie gut wird der Bergbus im Allgäu angenommen?

Statt mit dem Auto in die Alpen, können Bergfans seit Juni in den Bergbus des Alpenvereins Allgäu-Kempten steigen. Doch klappt das? Und wo hakt es?

15.07.2023 | Stand: 07:54 Uhr

Per Bus von Kempten direkt in die Allgäuer Alpen und nach Österreich zum Wandern und Radfahren: Dieses Angebot gibt es seit Anfang Juni. Es heißt Allgäuer Bergbus. Wird er bisher gut angenommen? „Ja und nein.“ Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Alpenvereinssektion (DAV) Allgäu-Kempten, erklärt: Einerseits seien die Menschen in der Region begeistert von dem Angebot, per Bus in die Berge gebracht zu werden. Der Alpenverein habe viele positive Rückmeldungen bekommen. Aber: Die spiegelten sich nicht in den Fahrgastzahlen wider.

Anfang Juni startete der Bergbus, organisiert vom DAV Allgäu-Kempten und Berchtold Busreisen. Samstags und sonntags wird jeweils eines von sieben Zielen in den Bergen angefahren. Vier Mal sei der Bus bisher gestartet, wetterbedingt fiel er auch mal aus. 52 Menschen waren insgesamt zugestiegen. Auch deren Rückmeldungen seien positiv gewesen. Doch warum waren es nicht mehr Fahrgäste? „Wir versuchen gerade, herauszufinden, woran das liegt“, sagt Matthias Keller, beim DAV Allgäu-Kempten zuständig für Sport und Kommunikation.

Bus oder Auto - wie kommt man in die Allgäuer Berge?

Dafür sei eine Umfrage gestartet worden. In ersten Antworten heiße es unter anderem, dass die Buchung eines Bustickets über das Internet umständlich sei. Eine andere Möglichkeit gibt es bisher nicht. Andere gaben an, noch nicht von dem Angebot gehört zu haben. Beworben wurde es bisher unter anderem auf Social Media und auf Plakaten. Einige schrieben, dass der Bus nicht dorthin fahre, wo sie gern wandern möchten. Eine weitere Vermutung nennt Turobin-Ort: Viele überlegten sich, wohin sie am Wochenende fahren möchten. Dann machten sie sich Gedanken darüber, wie sie dort hinkommen. Oft falle die Entscheidung fürs Auto. Denn das seien die Menschen im Allgäu seit Jahrzehnten so gewöhnt.

Und genau diese Gewohnheit will der DAV Allgäu-Kempten aufbrechen. Das sei auch die Idee hinter dem Bergbus. Mit Blick auf den Klimawandel soll CO2 gespart werden. Das Projekt habe bereits bewirkt, dass viele über ihre Mobilität nachdenken, sagt Turobin-Ort. Und das sei das Wichtigste. Sollte sich am Ende der Saison herausstellen, dass der Bergbus kein geeignetes Mittel sei, die Menschen umweltfreundlicher in die Berge zu bekommen, werde der DAV über Alternativen nachdenken. Doch bis es so weit ist, stehen bis Ende Oktober noch 32 Fahrten an – auch Bergfreunde, die nicht Mitglied im DAV sind, können einsteigen. „Wir wollen natürlich, dass der Bergbus funktioniert, und kämpfen um jeden Mitfahrer“, sagt Matthias Keller.

Die sieben Routen des Bergbus

Der Bus fährt von Kempten aus diese Routen: 1. Allgäuer Hochalpen, 2. Hörnerdörfer, 3. Nagelfluhkette, 4. Bregenzerwald, 5. Lechtal, 6. Tannheimer Tal, 7. Tirol.

Infos und Tickets hier: www.dav-kempten.de