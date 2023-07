Antonia Schlosser schreibt ein Buch über Gipfelglück - aus Sicht von Frauen

Antonia Schlosser aus Kempten schreibt mit zwei Freundinnen im Bergoffice ein Buch vom Gipfelglück aus Sicht von Frauen. „Die Berge sind weiblich“, sagen sie.

22.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bücher über die Berge gibt es schon viele, doch jetzt wagt die Kemptenerin Antonia Schlosser einen neuen Weg. Zusammen mit ihren beiden Freundinnen Katharina Kestler und Katharina Heudorfer zog sie sich zwei Mal ins Bergoffice zurück und schrieb 304 Seiten über Gipfelglück und viele andere Abenteuer: „Das ist ein Buch mit vielen Draußen-Tipps und jeder Menge Insiderwissen.“

Die drei Freundinnen blicken aus weiblicher Sicht auf die Bergwelt

Die drei Bergfreundinnen haben ihre eigenen Erfahrungen reingepackt und mit den Geschichten von Expertinnen und Fachfrauen gemischt. „Das ist ein Buch für Menschen, die Neues ausprobieren wollen“, sagt die 31-jährige Journalistin. Es ist ein Blick auf die Bergwelt aus weiblicher Sicht. Schlosser und ihre Kolleginnen zieht es immer wieder hinaus in die Natur und hinauf auf die Gipfel.

Wenn sie nicht gerade draußen unterwegs sind, arbeiten sie an ihrem Podcast – natürlich zu ihrem Lieblingsthema Berge. Die Bergfreundinnen erzählen nicht nur vom höchsten Gipfelglück, sondern blicken auch in die tiefen Täler des alpinen Lebens, jede aus ihrem ganz eigenen Blickwinkel. „Wir wollen nicht nur über Superheldinnen erzählen, sondern schreiben auch über unsere Ängste, beispielsweise über die Höhenangst.“

Bergfreundinnen: In den Bergen sind alle willkommen

Die drei Buchautorinnen haben eine klare Botschaft: In den Bergen sind alle willkommen, egal ob sie mit der Bergbahn auf 2000 Meter hinauffahren und die letzten Meter zum Gipfel zu Fuß gehen oder als Biker unterwegs sind.

Kaddi Kestler liebt den Nervenkitzel und erklimmt mit ihrem Mountainbike hohe Berge. Dagegen freut sich Toni Schlosser auf die Aussicht und eine deftige Gipfelbrotzeit. Katharina Heudorfer sammelt lieber ordentlich Höhenmeter und ist dem Reiz der ganz hohen Berge verfallen.

Tipps, um mit Kind und Menstruation in die Berge zu gehen

„Die Berge sind weiblich“, sagen die drei Freundinnen und schreiben das auch. So beschäftigt sich ein Kapitel mit dem Muttersein und wie man Berge mit Kindern erleben kann. Und Deutschlands erste Bergführerin Gudrun Weikert erzählt über das Hadern mit der Mutterrolle. Ein Kapitel beschäftigt sich mit Menstruation und Zyklus. Profibergsteigerin Tamara Lunger berichtet über das Leben mit der Periode auf über 8000 Metern. Zu dem Komplex schreibt Kestler über ihre Rennradtour über die Großglockner-Hochalpenstraße: Blut, Tampons und Bauchkrämpfe. Außerdem gibt es Tipps: So wirst Du Zyklusprofi.

Das Buch "Bergfreundinnen" hat acht Kapitel

Jedes der acht Kapitel gliedert sich in eigene Erfahrungen, Erzählungen von Profis (wie der Skibergsteigerin Gela Allmann) und Tipps: Angstfrei über die Berge, so wird’s was. Für Toni Schlosser ist klar: „Ich schreibe weiter – vielleicht ein Buch über eine Alpenüberquerung abseits des Fernwanderwegs E5.“

Das Buch Bergfreundinnen (Ullstein-Verlag) kostet 18,99 Euro.