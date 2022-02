2021 war das einsatzreichste Jahr seit Langem für die Bergwacht Kempten

Die Bergwacht Kempten zieht Bilanz: Die Einsatzkräfte retten vor allem Sportler. Im Gedächtnis geblieben ist ihnen aber der Unfall eines Holzarbeiters.

20.02.2022 | Stand: 11:44 Uhr

Die Bergwacht Kempten blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Bereitschaftsleiter Felix Vetter und sein Stellvertreter Stefan Lechner, der auch Bergwachtarzt ist, berichteten vom einsatzreichsten Jahr der Bergwacht Kempten in den vergangenen Jahren. 16 Alarmierungen, davon die Hälfte mit Hubschrauberunterstützung, konnten erfolgreich abgewickelt werden.

Bergwacht Kempten: Einsätze vor allem bei Sportunfällen

Die Bergwacht rückte vor allem zu alpinen Sportunfällen aus: Mountainbikes, Ski und Gleitschirme spielten dabei eine Rolle, aber auch Langläufer und Wanderer verletzten sich. Hauptsächlich befanden sich die Einsatzorte zwischen Hauchenberg und Kürnachtal. Im Winterdienst unterstützt die Bergwacht Kempten zusätzlich an den Wochenenden im Skigebiet Ofterschwang und weiterhin in Jungholz. (Lesen Sie auch: Hilfsvereine aus Kempten und dem Allgäu sind in der Ukraine aktiv)

Besonders im Gedächtnis blieb der Einsatz bei einem verunfallten Holzarbeiter – er musste aus schwierigem Steilgelände gerettet werden. 35 Ausbildungen wurden durchgeführt. Die Bergwacht Kempten hat derzeit 22 aktive Einsatzkräfte und 15 Anwärterinnen und Anwärter.

