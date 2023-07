Berliner Platz ab Samstag zwischen West und Ost nur noch einspurig befahrbar

Die Bauarbeiten am Berliner Platz in Kempten gehen weiter. Am Samstagvormittag regelt die Polizei den Verkehr, denn es entstehen neue Fahrbahnmarkierungen.

29.07.2023 | Stand: 08:46 Uhr

Aus Gewohnheit in Richtung Berliner Platz zu fahren, ist so manchen Autofahrenden in den vergangenen Wochen zum Verhängnis geworden. „Manchmal denkt man nicht dran, dann steht man da“, sagt ein Autofahrer, der am Freitagnachmittag auf Weiterfahrt an besagtem Platz wartet.

Lange Gesichter in noch längeren Staus standen bisher zu den Stoßzeiten an der Tagesordnung. Ab Montag wird auf der nördlichen Hälfte der Kreuzung der Asphalt abgefräst. Ab Freitagabend gebe es in Richtung Norden kein Durchkommen mehr, sagt Andreas Guggemoos von der Verkehrsabteilung der Stadt.

Baustelle Berliner Platz: Ab Samstag gibt es neue Fahrbahnmarkierungen

Trotz Ferienbeginn fließt der Verkehr am Freitagnachmittag noch recht flüssig über die Kreuzung – aber nicht mehr lange. „Weil ich heute früher Feierabend habe, geht es vom Stau. Sonst ist es schon ekelhaft“, sagt eine Autofahrerin, die an der Ampel steht. Am Samstag, ab 9 Uhr morgens, beginne die Baufirma die Fahrbahn neu zu markieren, sagt Guggemoos. „Dann wird es wild, da brauchen wir auch die Polizei“, sagt er.

Nach Norden ist der Berliner Platz bis zum 27. August gesperrt. Bild: Ralf Lienert

Polizei regelt Verkehr, in der Zeit werden auch die Ampeln versetzt

Vom Adenauerring in die Stephanstraße – und andersherum – bestehe ab mittags jeweils nur noch eine Fahrspur. Die Polizei regelt währenddessen den Verkehr. „Sobald die Polizei Zeichen gibt, gilt das – und nicht die Ampel.“

Für die zeitweise geänderte Verkehrsführung müssen die Ampeln an anderer Stelle angebracht werden. „Vormittags wird es sehr ungemütlich, durch die Kreuzung zu fahren“, sagt er. Die Sperrung der Kreuzung zur Kaufbeurer Straße sowie die einspurigen Fahrbahnen zwischen West und Ost dauern voraussichtlich bis 27. August an.

Neuer Fahrbahnbelag am Berliner Platz könnte etwa 50 Jahre halten

„Es läuft gut, wir sind im Zeitplan, sogar etwas zu schnell“, sagt Michael Lehner, Geschäftsführer des Pbu Planungsbüros. Die Asphaltschicht werde im gesperrten Kreuzungsbereich erneuert, sagt Guggemoos. In der Kaufbeurer Straße bis Höhe Bleicherstraße sei nur die obere Asphaltdecke dran. Etwa 50 Jahre könnte der Straßenbelag auf dem Berliner Platz dann halten. Auf der Kaufbeurer Straße gehen die Arbeiten nicht in die Tiefe, denn noch sei unklar, wie es mit der Arikaserne weitergeht. Für die dortigen Anlieger werde sich die Fahrspur wohl häufig ändern. „Dort wird teils auch nachts gearbeitet.“

Ausgeschaltete Blitzer bleiben vorerst bestehen

Außerdem: „Die Ampeln erneuern wir am Berliner Platz komplett, damit wir auf dem Stand der Technik sind“, sagt Guggemoos. Die inaktiven Blitzer bleiben vorerst bestehen, sie gehören der Polizei. Nach dem 27. August werde die Sperrung gespiegelt, dann ist der restliche Teil dran. „Dass wir am 11. September fertig sind, werden wir nicht ganz halten können“, sagt Lehner. Womöglich seien ein bis zwei Wochen mehr nötig.