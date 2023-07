Schulleiter Bernhard Dossenbach geht nach 17 Jahren in den Ruhestand

Bernhard Dossenbach war 28 Jahre lang als Konrektor und Rektor tätig. Nun geht er in den Ruhestand. In der Agnes-Wyssach-Schule hat er seit 2006 vieles bewegt.

22.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

28 Jahre lang ist Bernhard Dossenbach als Rektor und Konrektor tätig. Mit Ende des aktuellen Schuljahres verabschiedet er sich von der Agnes-Wyssach-Schule in Kempten in den Ruhestand. Seit 2006 ist er an dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Schulleiter, von 1995 bis 2000 war er dort als Konrektor tätig. Heute sagt er: „Ich würde den gleichen Weg wieder gehen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.