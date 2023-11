Berta Halder ist seit 50 Jahren Zeitungszustellerin in Betzigau

Die 74-Jährige ist Zeitungszustellerin in Betzigau. Was sie in den letzten fünf Jahrzehnten während ihrer Tätigkeit erlebt hat, erzählt sie bei einer Tour.

19.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist eine gewöhnliche Nacht im November. Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt. Vereinzelt ist ein Auto zu hören, das durch Betzigau rauscht. Nur vor dem Haus von Berta Halder scheint sich etwas zu tun. Sie sortiert Zeitungen. Denn es ist halb vier Uhr morgens und so mancher Frühaufsteher will schon bald das Blatt aus dem Briefkasten fischen. Seit 50 Jahren stellt die Betzigauerin die Zeitungen zu. „Im Januar 1973 sind wir hier hergezogen, im November habe ich mit dem Job angefangen“, sagt die 74-Jährige.

Seit 50 Jahren trägt Berta Halder in Betzigau Zeitungen aus

Heute sind es 59 Zeitungen, dazu kommen 29 Briefe. Schnell ordnet Halder die Briefe in die richtige Reihenfolge, dafür hat sie vor ihrer Haustür eine Arbeitsfläche. Wenn es dort nass sein sollte, richtet sie Briefe und Zeitungen auch mal im Kofferraum ihres Autos her. „Man muss sich nur zu helfen wissen“, sagt sie. Dann stapelt sie alles in ihren Wagen, damit sie sich von oben nach unten arbeiten kann.

Etwa eine Stunde dauert ihre Tour. Vom Finkenweg über die Falkenstaße bis zur Hauptstraße, dort geht es drüber und dann nach oben, Leiterberger Straße, Trollblumenweg, Hans-Böge-Straße. „Es ist ein schönes Gebiet, hier habe ich damals angefangen“, sagt sie. Sie kennt die Menschen in Betzigau namentlich, die meisten persönlich. Und sie kennt auch die heutigen Wohngebiete noch aus der Zeit, als dort nur Feld war.

"Ich stehe gerne auf", sagt die 74-Jährige. Ihr geht es nicht um das Geld

„50 Jahre - wo die hingegangen sind, ich weiß es nicht.“ Damals trug eine Frau die Zeitungen im gesamten Ort aus, eine zweite Zustellerin wurde gesucht. „Das war dann ich“, sagt sie. Seitdem ist sie an sechs Tagen in der Woche unterwegs. Sie braucht nicht viel Schlaf, wach wird sie um etwa 3 Uhr sowieso, sagt sie. „Ich stehe gerne auf.“ Nicht wegen des Geldes, sondern weil es ihr schlichtweg Spaß macht. So bleibt Halder auch in Bewegung. Ihr fällt auf, wenn jemand mal längere Zeit keine Zeitung hereinholt, dann sieht sie nach dem Rechten. Für einen Leser, der besonders früh wach ist, macht sie extra schon zu Beginn der Tour einen Schlenker. Und grundsätzlich gibt sie Acht, dass die Zeitungen immer ganz im Briefkasten stecken, damit sie nicht nass oder gestohlen werden. Menschen trifft sie normalerweise keine.

Katzen, Kühe und Füchse trifft die Betzigauerin auf ihren nächtlichen Runden

Ein Milchfahrer kommt gerade von seiner Tour zurück. „Der bringt den Bauern die Zeitungen“, weiß sie. Als dann noch ein Radfahrer ihren Weg kreuzt, wundert Halder sich beinahe: „Was ist denn heute los?“, fragt sie und lacht. Ihre Gefährten in der Nacht sind die Katzen. Eine kleine Plastiktüte mit Leckerlis hat Halder daher immer in ihrem Wagen dabei. Auch ausgebüxte Kühe traf sie schon auf der Hauptstraße. Eine Weile lang habe es einen Fuchs im Ort gegeben, der Halder und den drei anderen Zeitungszustellerinnen nachgelaufen sei. „Wir mussten dann einen Jäger benachrichtigen.“

Einmal brach die Frau sich den Oberarm, die letzte Zeitung stellte sie dennoch zu

Nach ihrer Tour wirft sie selbst einen Blick in die Zeitung, bevor sie noch einmal kurz schläft. Urlaubs- oder Krankheitstage stehen bei der 74-Jährigen nicht auf der Tagesordnung. „Das hatte ich schon vier Jahre lang nicht mehr.“ Im Winter gehören Spikes zu ihrer Ausrüstung. Vor einigen Jahren hatte sie einen Sturz, bei dem sie sich ihren Oberarm brach. „Das war bei meiner vorletzten Zeitung“, sagt sie. Ihre Stirnlampe hatte keine Batterie mehr, es gab keinen Bewegungsmelder für das Hoflicht. Daher sah die Betzigauerin eine eisige Fläche nicht. Die letzte Zeitung stellte sie trotzdem noch zu, bevor es ins Krankenhaus ging. „Mein Ziel waren immer 50 Jahre“, sagt Halder. Dieses Ziel hat sie jetzt erreicht. Trotzdem will sie den Job weitermachen, solange es geht.

