Beruf und Kinder: Beides für beide Eltern - und wie das Allgäuer Paare schaffen

Bei einer Veranstaltung stellen Paare ihren Weg zur fairen Aufteilung von Familienaufgaben vor. Verena und Patrick Stern verraten ihr Modell schon jetzt.

14.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Dass Paare Arbeit und Kinderbetreuung zu gleichen Teilen untereinander aufteilen, ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Doch was braucht es dafür? Drei Allgäuer Paare erzählen am Montag während einer Veranstaltung der Stadt Kempten von ihrem Weg. Verena (38) und Patrick Stern (37) sind eines davon. Wir haben vorab mit ihnen gesprochen. Um ihr Modell für eine faire Aufteilung auf einen Punkt zu bringen: Sie haben kein Modell. Wer wofür zuständig ist, wer gerade mehr arbeitet oder sich mehr um die beiden Söhne (2 und 7) kümmert, verändert sich stetig.

Das ist anstrengend und erfordert, dass „wir viel miteinander reden, um uns zu organisieren“, sagt Patrick Stern. Doch gleichzeitig verhindert es, dass sich Strukturen festigen, die sie oder ihn benachteiligen. „Wir schauen auf eine gleiche Verteilung“, sagt er. „Aber wir schaffen es nie perfekt.“ Doch das macht nichts, sagt Verena Stern.

Aktuell kümmere sie sich mehr um die Kinder. Zuvor sei bei ihr aber beruflich mehr los gewesen – sie genieße nun die zusätzliche Zeit mit den Kindern. „Man muss sich in der eigenen Rolle mögen – der Rest schmiegt sich dann drum rum“, beschreibt das Patrick Stern.

Familienaufgaben zwischen beiden Elternteilen fair verteilt: Fair Care ist ein stetiger Prozess für Verena und Patrick Stern

Wieso sich das Arbeitspensum der beiden so häufig ändert? Auch das, sagen sie, ist Teil ihres Erfolgsmodells: Jeder von beiden hat einen Hauptjob in Teilzeit (sie 60 Prozent als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule, er 75 Prozent als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts) – und nebenbei zusätzliche berufliche Projekte. Bei ihr ist das ein eigenes Hängematten-Unternehmen, außerdem ist sie Medienreferentin für die Caritas und macht ihren Masterabschluss. Er hat schon lange immer wieder Lehraufträge, aktuell an der Berufsschule Kempten.

„Dadurch können wir eines leichter mal aufgeben, wenn der andere beruflich besonders eingespannt ist“, sagt Patrick Stern. Auch Verena Stern sagt: „So sind wir beide flexibel und jeder kann sich verwirklichen.“

Wer das als besonders laissez-fairen Lebensstil abtut, muss wissen, dass das Ehepaar Stern für den Kauf seines Hofes einen hohen Kredit von der Bank aufnehmen musste. Bei aller Flexibilität müssen sie trotz allem Monat für Monat ihren Kredit abbezahlen. Doch auch das funktioniert mit Familie – und ohne dass einer der beiden beruflich zurückstecken muss oder sich nicht selbst verwirklichen kann.

Gleichberechtigung in der Beziehung von Eltern: Auch hier ist Geduld gefragt

Geholfen hat den beiden womöglich, dass sie sehr bald nach ihrem ersten Treffen Eltern wurden. So war die Aufgabenverteilung untereinander noch nicht eingefahren, nicht nur die Kinderbetreuung war neu zu justieren.

„Diamanten entstehen unter Druck“, sagt Patrick Stern. Gleichzeitig sei Geduld mit sich selbst wichtig, sagt Verena Stern. Vieles müsse sich erst über die Zeit finden. Gleichzeitig dürfe man sich nicht von scheinbar perfekten Eltern täuschen lassen. Auch bei ihnen habe es deutliche Reibereien gegeben. „Aber wir werden jeden Tag besser.“

Online-Vortrag zu "Fair Care" von der Kemptener Gleichstellungsstelle: Diskussion, Anregung und Austausch

