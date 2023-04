Welche Ausbildung ist die Richtige für mich? Schülerinnen verschaffen sich einen Überblick

Schülerinnen der Maria-Ward-Schule informieren sich über Berufsbilder im Lebensmittelhandel. Dabei sehen sie einiges, was Einkaufenden sonst verborgen bleibt.

21.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Dass in einem Feneberg-Markt immer zuerst das Obst kommt – das ist vermutlich den meisten schon aufgefallen. Dass aber auch innerhalb der Regale die einzelnen Produkte in jeder Filiale gleich sortiert sind, das ist eines der Details, die 29 Schülerinnen der Maria-Ward-Schule nun im Rahmen der Allgäuer Berufsoffensive bei einem Blick hinter die Kulissen im Fenepark erfuhren.

Los ging es mit einem Besuch der Backabteilung. Die Regale, auf denen Brot und Baguette auf Kundschaft warten, geben Mitarbeitenden im Raum dahinter den Blick frei auf den Verkaufsbereich: Wer Waren für den Ofen vorbereitet, sieht, ob Kundschaft kommt. An diesem Tag dürfen die Schülerinnen Salz auf Brezen streuen. Ob die Brezen vegan sind, will eine 14-Jährige wissen. Ja, sagt Bäckereifachverkäuferin Regina Eberle: Der Teig werde mit Rapsöl statt Schweineschmalz angerührt.

Berufsoffensive Allgäu bei Feneberg in Kempten: Welche Ausbildung ist für mich die richtige?

Von dem warmen Ofen führt Marktleiter Stephan Dürr die Jugendlichen durch den Markt – „sortiert nach Frühstück, Mittagessen und Abendessen“. Hinter einer Seitentür der Obstabteilung dürfen die Schülerinnen Melonen in Single-Haushalt-taugliche Portionen zerteilen. Als plötzlich ein Rattern zu hören ist, blicken alle an die Decke: Dort fahren auf einem Band Getränkekisten vorbei. Sie wurden eben als Leergut zurückgebracht und sind nun auf dem – für Kunden unsichtbaren – Weg ans andere Ende des Marktes.

Der Weg der Gruppe dagegen führt auf dem Boden weiter zur Fleischtheke. Und in die Kühlräume direkt dahinter. So manche kurzärmlig gekleidete Schülerin bekommt da zwischen den vakuumverpackten Rinderlenden Gänsehaut. „Geschlachtet wird hier schon lange nicht mehr“, sagt Dürr. Allerdings gehen tausende Kilogramm Fleisch wöchentlich über die Theke. Der Nachschub wird hier aufbewahrt.

Lehrstelle, Ausbildungsberuf, Azubi-Stellen: Bei der Berufsoffensive Allgäu können Jugendliche einen Blick hinter die Kulissen werfen

Der Blick hinter die Kulissen im Rahmen der Berufsoffensive ist eine wertvolle Hilfe bei der Suche nach einer Ausbildung, sagt Lehrerin Angelika König. Sie hat schon oft Klassen dabei begleitet. Laut Marktleiter Dürr kommt es in Folge solcher Besuche immer wieder zu Ausbildungsverträgen.

Die Klasse geht weiter. Kurz vor der Kasse trifft sie auf eine weitere Ansammlung von Tiefkühltruhen. Warum nach den Schränken mit Spinat und Co. hier noch einmal? „Eis ist besonders anfällig für Salmonellen“, erklärt Dürr. Der Weg zwischen Kühltruhe und Kasse soll möglichst kurz sein.

Im Handel sind zwei Dinge besonders wichtig, sagt Dürr: Der erste Eindruck am Ladeneingang – und der letzte an der Kasse. „Wenn das gut läuft, verzeiht der Kunde eher kleine Fehler dazwischen.“ Das sei wie im Leben. Ebenso fasst er zusammen, was Bewerbende für den Einzelhandel mitbringen sollten: „Eine gute Kinderstube.“ Dazu gehörten freundliche Umgangsformen und Hilfsbereitschaft. Außerdem sollten Mitarbeitende kommunikativ sein – bei vielen komme das aber mit der Zeit.

Einzelhandelskauffrau und Einzelhandelskaufmann: So läuft die Ausbildung bei Feneberg ab

In einem Supermarkt werden viele Berufe gebraucht. Typisch ist aber vor allem Einzelhandelskauffrau/-mann.

Dauer: Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Ablauf: Auszubildende durchlaufen laut Stephan Dürr verschiedene Abteilungen eines Marktes. Anfangs eineinhalb Tage, dann einen Tag pro Woche geht es in die Berufsschule.

Bezahlung: 1000 Euro (erstes Lehrjahr), 1100 Euro (2. LJ), 1200 Euro (3. LJ) – bei einer 35-Stunden-Woche.

Karrieremöglichkeiten: Auch nach der Ausbildung gibt es regelmäßig Fortbildungen. Mögliche Karrierestufen: Abteilungsleitung, stellvertretende Marktleitung, Marktleitung, Marktbetreuung (mit Verantwortung für mehrere Märkte).

