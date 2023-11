Wir funktionieren Sicherungen? So lernen Elektrotechnik-Azubis in Kempten

Sicherungen hat jeder Haushalt. Um ihre Funktionsweisen kennenzulernen, erhalten Berufsschüler Unterstützung. Der Verein kümmert sich auch um Elektro-Recycling.

10.11.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Ein kleiner Schalter im großen Kasten, Sicherungen hat wohl jede und jeder bei sich Zuhause. Die wenigsten wissen allerdings genau, wie diese funktionieren. Um den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule I in den Abteilungen Elektrotechnik und Mechatronik dies besser zu vermitteln, hat die Schule nun einen zweiten sogenannten Lernzirkelwagen Überstromschutzorgane bekommen. Der gemeinnützige Verein "NH-HH Recycling" verteilt diese an Berufsschulen in ganz Deutschland.

Berufsschule I Kempten: Lernkasten erfreut sich großer Beliebtheit.

Der erste Lernzirkelwagen wurde 2015 an die Schule ausgeliefert und ist bei Schülern und Lehrern seitdem heiß begehrt. "Wir setzen den Lernzirkel jedes Jahr in gut 60 Unterrichtseinheiten in den zehnten und elften Klassen im Fachbereich Elektrotechnik ein", sagt Lehrer Robert Saumweber. Weil die Nachfrage nach dem Kasten so hoch war, bewarb sich die Schule auf einen zweiten. Diesen übergibt nun Miriam Brenke vom "NH-HH Recycling"-Verein.

Zweiter Lernzirkelkasten für Berufsschule I in Kempten

Doch was genau steckt denn in so einem Kasten? Der Lernzirkel ist unterteilt in sieben Koffer, jeder von ihnen ist eine Station. In jeder einzelnen wird den Auszubildenden eine andere Art von Überstromschutzorganen, umgangssprachlich "Sicherungen" genannt, näher gebracht. "Das tolle an den Kästen ist, dass auch Anschauungsmaterial wie Sicherungsautomaten mit durchsichtiger Verkleidung enthalten sind", sagt Saumweber.

Wer zum Beispiel Zuhause schon einmal in den eigenen Sicherungskasten der Wohnung geguckt hat, wird die kleinen Kästen mit Schalter kennen. Die sogenannten Leitungsschutzschalter sind wiederverwendbar und funktionieren mit einem Metall im Inneren, welches sich bei längerer zu hoher Belastung verbiegt und damit den Stromfluss trennt.

So funktionieren die Schmelzsicherungen

Außerdem enthält der Lernzirkel mehrere Stationen mit Schmelzsicherungen. Diese sind teilweise noch in alten Gebäuden als Schraubsicherungen verbaut. In Größerer Ausführung werden diese auch bis heute bei Hausanschlüssen verwendet. "Das ist immer die erste Sicherung im Haus, sie befindet sich in einem verplombten Kasten", erklärt Robert Saumweber. Außerdem sind Schmelzsicherungen oft in Elektrogeräten aber auch in großen Trafostationen verbaut. Die funktionsweise ist dabei ähnlich wie bei Leitungsschutzschaltern. Im Inneren der Sicherung ist ein Metall verbaut, welches bei zu hoher Belastung zu schmelzen beginnt. Daher stammt auch der Name "Schmelzsicherung". Wenn dieser Draht geschmolzen ist, ist die Sicherung damit allerdings zerstört und muss komplett ersetzt werden.

Die Schmelzsicherungen werden in alten Gebäuden oft als Schraubensicherung (links) verwendet. Bild: Bernhard Weizenegger

So finanziert der NH-HH Recycling Verein seine Bildungsprojekte

Der Verein NH-HH Recycling finanziert durch genau diese kaputten Schmelzsicherungen Bildungsprojekte wie den Lernzirkelwagen. Durch das Sammeln und Recyceln dieser alten Schmelzsicherungen können Kupfer und Silber wiederverwendet werden, wodurch Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt werden kann. So sammelt der Verein jährlich rund 200 Tonnen dieser alten Schmelzsicherungen und recycelt dadurch mehrere Tonnen Kupfer und Silber. Vom Gewinn finanziert der Verein jährlich bis zu zehn solcher Lernzirkelwägen - druckt außerdem kostenlose Formelsammlungen, Leitfäden und Sicherungshandbücher für die Elektrotechnik-Ausbildung.