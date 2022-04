Beschwingt startet der Jazzfrühling in Kempten - trotz frischer Temperaturen

Auch wenn das Wetter nicht so recht mitspielen wollte: Die Musik zum Jazzfrühling-Auftakt brachte Hunderte von Menschen in Kempten zum Lächeln und Klatschen.

30.04.2022 | Stand: 22:53 Uhr

Erst sah es gar nicht gut aus: Als am Samstag kurz nacht zwölf Uhr der 37. Kemptener Jazzfrühling auf dem Rathausplatz eröffnet wurde, nieselte es noch leicht. Dennoch waren etliche hundert Menschen - in Anoraks, mit Schals und teils mit Mützen auf den Köpfen - gekommen, um diesen Moment mitzuerleben. Zum ersten Mal seit drei Jahren gab es wieder Jazz "live und in Farbe", wie es Oberbürgermeister Thomas Kiechle in seiner Eröffnungsrede ausdrückte. Ein paar Minuten später marschierte die 14-köpfige "Express Brass Band" los - und blies auch den Regen weg. Fortan blieb es stundenlang trocken. Die vielen Menschen, die auf den Straßen und Plätzen in Kempten unterwegs waren, genossen die originellen Bläsertöne der marschierenden Express Brass Band, den rockigen Rhythmus der Bigband "Poly Radiation" auf dem Rathausplatz sowie den lässigen Soul , Blues und Bossa der Trios "Soul Sofa" vor dem Reischmann-Kaufhaus. Da waren die Regenschirme längst zugeklappt, auf vielen Gesichtern lag ein Lächeln, und überall, wo Jazz erklang, wippten die Zuhörerinnen und Zuhörer im Takt, klatschten den Rhythmus mit. Manche tanzten sogar. Da konnten auch die frischen Temperaturen von neun, zehn Grad niemanden mehr bremsen ...