Neu in der Duracher Straße: Bestattungszentrum mit Halle für Gedenkfeiern geplant

Christian Ettmüller plant für 1,5 bis 1,7 Millionen Euro eine neue Einrichtung in Kempten. Die von ihm übernommene Firma Eberhard zieht zwei Häuser weiter.

22.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ob Wildpappel, Tanne, Eiche, Kiefer, Linde oder Fichte – Särge gibt es in Form und Material in vielfältiger Art. Ebenso sieht es bei Urnen aus: Holz, Keramik, Metall und Naturstoffe stehen parat als Gefäß für die letzte Reise. Mehr Platz für die Trauer in modernerem Ambiente bieten will die Firma Allgäu Bestatter von Christian Ettmüller. Er plant ein neues Bestattungszentrum im Stadtteil Sankt Mang. Mit dabei ist dann auch eine 100 Quadratmeter große Halle, in der Menschen Abschied nehmen können – in kleiner Runde oder auch bei Gedenkfeiern mit etwa 30 bis 40 Menschen. (Lesen Sie auch: Ein Konto für den Leichenschmaus - Ein Bestatter aus Kempten und ein Pfarrer aus Durach raten zur Vorsorge)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.