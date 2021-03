Kempten erhöht die Gebühren. Künftig gelten vergleichbare Jahres-Sätze an den Friedhöfen. Die vorgeschriebenen Ruhezeiten allerdings sind unterschiedlich.

23.03.2021 | Stand: 09:52 Uhr

Teuerung macht vor dem Tod nicht halt. In der Friedhofsverwaltung steigen wie in anderen Lebensbereichen die Kosten für Personal, Material und den Unterhalt von Flächen und Gebäuden. Turnusgemäß standen deswegen im Stadtrat die Gebühren rund um die Bestattungen auf dem Prüfstand. Ergebnis: Die Kosten steigen im Schnitt um 20 Prozent. Ein Sonderfall ist dabei der Friedhof in Heiligkreuz.