Besucherlenkung 2.0 im Oberallgäu: Infotafeln mit QR-Codes sollen helfen

Neue Tafeln in Weitnau sollen Bergsportler anleiten, die Natur zu schonen. Das Projekt will Ausflügler jedoch schon weit vor Tourbeginn positiv beeinflussen.

08.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Weitnau ist nicht Oberstdorf. Doch auch hier kommt es zu Konflikten, wenn Mensch und Tier sich die Natur teilen – etwa im Freizeitsport. Damit jeder zum Zuge kommt, ist Besucherlenkung angesagt. Am Dienstag wurde nun eine Infotafel in Sibratshofen offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Sie ist einer von mehreren Bausteinen, die anleiten sollen, sich verträglich in der Natur zu bewegen. Dabei spielt zunehmend das Internet eine Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.