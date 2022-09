Betreuung in Altusried: Ein neuer Kindergarten im Rewe

Die Räume unterhalb des Supermarkts am Ortseingang sollen umgebaut werden. Das schafft Platz für 50 Kinder. Zum nächsten Kita-Jahr soll das Angebot stehen.

27.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Gemeinde Altusried braucht dringend zusätzliche Kindergarten-Plätze. Wie berichtet, ist sie derzeit auf Container an der Villa Kunterbunt im Kernort angewiesen. Das soll sich ändern – mit einem neuen Kindergarten im Rewe am Ortseingang. Was zunächst etwas seltsam klingt, ist eher so etwas wie eine Wiederbelebung. „Vor vielen Jahren war da mal eine Kita drin“, sagt Bürgermeister Joachim Konrad. Zwischenzeitlich auch eine Gaststätte und ein Fitness-Studio. Nun sollen die Räume unterhalb des Supermarkts umgebaut werden.

