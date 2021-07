88-jährige Kemptenerin zahlt 26.000 Euro an Telefonbetrüger

Im Oberallgäu und Kempten versuchen Betrüger, mit Schockanrufen Geld zu erbeuten. Eine 88-jährige Kemptenerin zahlt 26.000 Euro.

14.07.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Ganz besonders dreist sind Anrufbetrüger am Dienstag in Kempten und Oberstaufen vorgegangen.

Sie meldeten sich nach Polizeiangaben telefonisch bei den Geschädigten und gaben vor, einen Verkehrsunfall erlitten zu haben. Nun bräuchten Angehörige Geld, um eine Untersuchungshaft abzuwenden. In einem der Fälle gab eine Rentnerin den Betrügern daraufhin 26.000 Euro in Bar.

Frau fordert 50.000 Euro von 85-jährigem Oberstaufener

Eine Callcenterbetrügerin rief am Nachmittag laut Polizeibericht bei einem 85-jährigen Oberstaufener an. In dem Telefonat gab sich die Anrufende als dessen Enkelin aus und täuschte dem Mann gegenüber eine Notlage vor. Zunächst forderte die Frau 50.000 Euro von dem 85-Jährigen.

Für den Rentner wurde ein Taxi bestellt, welches ihn zur Bank nach Immenstadt brachte. Dort erhielt der Mann aber nur 20.000 Euro, da die Auszahlung von höheren Beträgen angemeldet werden müsse. Als der Mann dann selbst seine „richtige“ Enkelin anrief, roch diese den Betrug und verständigte die Polizei. Deshalb blieb dieser Fall beim Versuch und der 85-Jährige wurde vor Schaden bewahrt.

88-jährige Kemptnerin soll angeblich 26.000 Euro für Kaution bezahlen

Am späteren Nachmittag bekam eine 88-jährige Kemptenerin ebenfalls einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin. Wie die Polizei mitteilt, erzählte die Anruferin, sie sei schule an einem Unfall, bei dem ein Mann getötet wurde. Um nicht in Haft zu kommen, müsse die vermeintliche Enkelin eine Kaution in Höhe von 26.000 Euro hinterlegen.

Die 88-Jährige fuhr daraufhin mit dem Taxi zur Bank, hob dort das Geld ab und übergab es an eine unbekannte Frau. Erst später wurde die Tat bei der Polizei angezeigt. In diesem Fall hat die Kripo Kempten die Ermittlungen übernommen.

"Schockanrufe" sollen unüberlegte Handlungen verursachen

Diese sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen, erklärt die Polizei. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich ein Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Die Kriminalpolizei Kempten nimmt unter der Telefonnummer 0831/99090 Hinweise entgegen.

Schockanrufer dieses Jahr bereits 180.000 Euro erbeutet

Im aktuellen Jahr ergaunerten Anrufbetrüger mit der Masche „Schockanruf“ bereits 180.000 Euro.

Die Polizei rät:

Seien Sie bei Anrufen von vermeintlichen Bekannten misstrauisch , wenn Geldforderungen gestellt werden. Legen Sie auf und rufen Sie selbst unter der Ihnen bekannten Nummer zurück.

, wenn Geldforderungen gestellt werden. Legen Sie auf und rufen Sie selbst unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. Geben Sie generell am Telefon keine Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sprechen Sie mit Angehörigen, Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche.

Falls Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, informieren Sie unter der Notrufnummer 110 unverzüglich die Polizei.

