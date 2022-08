Betrunken auf dem E-Scooter: Immer mehr Fälle im Allgäu

Auch rund um die Festwoche erwischte die Polizei Fahrer mit zu viel Alkohol auf E-Scootern. Das kann Folgen haben – etwa den Verlust des Führerscheins.

Immer mehr Menschen fahren betrunken oder unter Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter. Das hat die Polizei im gesamten Allgäu, schwerpunktmäßig aber in Kempten beobachtet, sagt Sprecher Holger Stabik. Vielen der Fahrerinnen und Fahrer der strombetriebenen Roller sei mutmaßlich nicht bewusst, dass ein solcher Verstoß gravierende Folgen haben kann.

So viele Menschen erwischte die Polizei betrunken auf einem E-Scooter

Erwischten Polizisten im Allgäu 2021 insgesamt 180 Menschen, die zuvor zu viel Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatten, auf E-Scootern, waren es in diesem Jahr bis jetzt schon 170. Und davon nahmen die Beamten laut Stabik etwa die Hälfte der Fälle in Kempten auf – der einzigen Stadt in der Region, in der es einen professionellen E-Scooter-Verleih gibt. Rund um die Allgäuer Festwoche zählte die Polizei 20 derartiger Verstöße.

Stabik betont: „Verstöße mit dem E-Scooter werden genauso geahndet wie Verstöße beim Autofahren.“ Wer also Alkohol getrunken hat und deswegen sein Auto stehen lässt, sollte nicht auf den Roller mit Stromantrieb umsteigen. Im schlimmsten Fall droht der Verlust des Führerscheins auf unbestimmte Zeit:

Verstöße auf dem E-Scooter werden genauso geahndet wie beim Autofahren, sagt der Kemptener Polizeisprecher Holger Stabik:

Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille Alkohol auf dem E-Scooter erwischt wird, den erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro plus ein Monat Fahrverbot.

Alkohol auf dem E-Scooter erwischt wird, den erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro plus ein Monat Fahrverbot. Ab 1,1 Promille Alkohol aufwärts oder 0,3 Promille plus Ausfallerscheinungen handele es sich um eine Straftat – der Führerschein wird für mindestens ein halbes Jahr entzogen, eine Geldstrafe individuell festgelegt.

Welche Regeln für E-Scooter in Kempten außerdem gelten

Unfälle mit dem E-Scooter können gefährlich sein, warnt der Polizeisprecher. Für andere und für den Fahrenden selbst. Es gebe keine Helmpflicht, doch die Polizei empfehle, einen Schutz für den Kopf zu tragen. Zwar seien in der Region bislang keine größeren und außerordentlich viele Unfälle mit den strombetriebenen Rollern gelistet. „Wir gehen aber von einer relativ hohen Dunkelziffer aus bei alleinbeteiligten Stürzen, zu denen kein Krankenwagen gerufen werden muss“, sagt Stabik.

Da E-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten, sind sie auch versicherungspflichtig. Das Fahren in Fußgängerzonen und auf Gehwegen ist verboten. Außerdem darf nur eine Person auf einem E-Scooter unterwegs sein – das Mitnehmen weiterer Menschen ist ebenfalls untersagt.