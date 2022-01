Polizei Kempten erwischt mehrere Männerbeim Autofahren unter Drogeneinfluss

Die Polizei zieht am Samstag in Kempten und Altusried vier Autofahrer mit Drogeneinfluss aus dem Verkehr. Bei einem jungen Mann gibt es einen Zusatzfund.

23.01.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Gleich mehrere Autofahrer in Kempten und im Altlandkreis, die unter Drogeneinfluss standen, hat die Polizei am Samstag aus dem Verkehr gezogen. Am Nachmittag kontrollierten Streifenbeamte einen 39-jähirgen Autofahrer in der Hauffstraße, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Ein freiwilliger Atemlkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und vergaben ein Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot.

Betrunken am Steuer - Beamte fischen Mann mit 1,6 Promille am Residenzplatz aus dem Verkehr

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Kemptener Polizei routinemäßig einen Autofahrer auf dem Residenzplatz. Der freiwillige Alkoholtest zeigte 1,6 Promille an und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrzeugführer leiten die Beamten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein. (Lesen Sie auch: Besonders gefährliche Straßen im Ostallgäu bei Eis und Schnee)

Zwei Fahrer mit Marihuana-Einfluss am Steuer erwischt

Am selben Abend gingen den Kemptener Polizisten zwei weitere Fahrer ins Netz, die unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos saßen: ein 47-Jähriger in Kempten und ein 24-Jähriger im Kreis Altusried. Beide Kontrollierten zeigten drogentypische Ausfallerscheinungen und es wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der 24-Jährige gestand schließlich, kurz zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Im weiteren Verlauf wurden bei ihm knapp 1,5 Gramm Marihuana aufgefunden. Ihn erwartet daher zudem eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

