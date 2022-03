Betrunkener greift Polizisten an - zwei Beamte verletzt

Zwei Polizisten wurden von einem betrunkenen 47-Jährigen in Kempten attackiert und dabei leicht verletzt.

Am Montagmorgen gegen 6:45 Uhr kam es in der Ostbahnhofstraße in Kempten zu einem Streit unter Nachbarn. DIe Polizei wurde gerufen. Die Beamten nahmen einen stark alkoholisierten 47-jährigen Mann in Gewahrsam, nachdem er einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam.

Wegen gesundheitlicher Probleme musste der Mann nach kurzem Zellenaufenthalt bei der Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Anlass nutzte der Mann, um bei seinem Transport in den Krankenwagen zwei Polizeibeamte anzugreifen und zu beleidigen. Die Beamten wurden leicht verletzt. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen den 47-Jährigen aufgenommen.

