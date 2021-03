Betrunkener liegt hilflos in der Kemptener Innenstadt - später greift er Polizei an

Passanten fällt ein hilfloser Betrunkener in der Innenstadt in Kempten auf. Als die Polizei ihn mit zur Dienststelle nehmen will, wird der Mann handgreiflich.

03.03.2021 | Stand: 13:17 Uhr

Ein betrunkener Mann hat die Polizeibeamten am Dienstag in Kempten beschäftigt. Laut Polizei griffen die Beamten den 43-Jährigen in hilflosem Zustand in der Innenstadt auf.

Mann schlief regungslos in der Kemptener Innenstadt

Zuvor hatten Passanten sich bei der Dienststelle gemeldet. Sie hatten beobachtet, dass der Mann wohl nicht mehr für sich selbst sorgen konnte. Er schlief am Nachmittag auf einer Treppenstufe. Laut Polizei war er nicht mehr in der Lage, sich zu artikulieren und eigenständig zu laufen. Die Beamten nahmen ihn zu seiner eigenen Sicherheit mit auf die Dienststelle.

Beim Verlassen urinierte er an die Hauswand der Polizeidienststelle

Als sie den Mann in ihr Dienstauto brachten, schlug und trat dieser um sich. Dabei traf er einen der Polizisten im Gesicht und verletzte ihn leicht. Der 43-Jährige musste den Rest des Nachmittags deshalb in Gewahrsam verbringen. Nach Angaben der Polizei verlief auch das nicht ganz reibungslos. Denn zum Abschied erleichterte sich der Mann an der Hauswand der Dienststelle. Nun erwarten den 43-Jährigen mehrere Strafverfahren.

