Betrunkener Rollerfahrer übersieht in Kempten Auto und wird schwer verletzt

Wohl wegen seiner Trunkenheit wurde ein 61-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto.

24.10.2022 | Stand: 13:10 Uhr

In Kempten wurde ein 61-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei betrunken.

Am Sonntagnachmittag war der Rollerfahrer über den Schumacherring auf eine Tankstelle zugefahren. Dabei übersah er jedoch den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen. Der Fahrer des Autos konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er fuhr beinahe ungebremst frontal gegen den Roller. Der 61-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall ineinander verkeilt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei stellte den Führerschein des Rollerfahrers sicher. Er erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Kontrolle in Sonthofen: Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Auch in Sonthofen erwischte die Polizei einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer - jedoch glücklicherweise, bevor etwas passieren konnte. Die Beamten hielten den Autofahrer am Sonntagmorgen an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Führerschein und Schlüssel stellten die Polizisten sicher.

