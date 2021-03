Betrunkener zerstört Briefkasten - Nachbarschaftsstreit in Kempten eskaliert

Zwischen den zwei Männern kam es seit Längerem zu Auseinandersetzungen. Nun eskalierte der Streit und einer der Nachbarn verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

01.03.2021

In Kempten ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert. Laut Polizei rückten die Beamten gegen 20.30 Uhr in die Kemptener Innenstadt aus, um die Auseinandersetzung unter Kontrolle zu bringen.

Der betrunkene Nachbar lässt seine Wut am Briefkasten aus

Zu diesem Zeitpunkt dauerte der Streit zwischen den zwei Männer bereits einige Zeit an. Ein 51-Jähriger beleidigte seinen Nachbarn und zerstörte dessen Briefkasten. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken.

Der Mann beleidigt auch die Polizeibeamten

Als die Polizeibeamten eintrafen, verhielt sich der Mann weiter aggressiv und beleidigte auch die Polizisten. Damit es nicht zu weiteren Eskalationen und Straftaten kommen konnte, nahmen die Beamten den Betrunkenen in Gewahrsam. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung auf der Polizeiinspektion. Nun erwarten den Mann zwei Anzeigen wegen Beleidigung.

