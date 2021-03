Die Gemeinde will bei Unfällen nicht haften. Eine ständige Aufsicht sei nicht zu leisten, sagt Bürgermeister Roland Helfrich.

Von Monika Rohlmann

20.03.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Die Badeinsel im Notzenweiher wird in den nächsten Tagen der Vergangenheit angehören. „Man kann es als rettende Insel sehen, wenn einem beim Schwimmen die Luft ausgeht, man kann sie aber auch so sehen, dass sie erst zum Schwimmen animiert – und wenn etwas passiert, sind wir als Bürgermeister und Gemeinderat in der Haftung“. So erklärte Bürgermeister Roland Helfrich die Abbau-Maßnahme während der jüngsten Gemeinderatssitzung.