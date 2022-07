Rollerfahrer stürzt auf Kiesweg in Betzigau - Mann stirbt in Krankenhaus

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch vor einer Woche in Betzigau (Oberallgäu), ist ein 90-Jähriger nun seinen Verletzungen erlegen.

Ein 90-Jähriger ist nach einem Unfall am Mittwoch vor einer Woche in Betzigau ( Oberallgäu) nun am Freitag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der Mann war laut Polizei am Mittwoch, 6. Juli, mit einem Roller auf einem Kiesweg beim sogenannten Weiher unterwegs.

90-Jähriger stürzt mit Roller auf Kiesweg in Betzigau

Der Rollerfahrer stürzte in einer Linkskurve und klagte nach dem Unfall über starke Schmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum, wo er am Freitag seinen schweren Verletzungen erlag. Die Verkehrspolizei Kempten ermittelt, wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen war.

