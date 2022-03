Geländewagen stürzt Böschung bei Betzigau hinunter - Betrunkener Fahrer flüchtet

In Hochgreut bei Betzigau hat sich am Samstagmorgen ein aufsehenerregender Unfall ereignet. Der offenbar betrunkene Fahrer flüchtete, Öl lief aus.

Der Unfall bei Betzigau im Oberallgäu wurde der Polizei am frühen Samstagmorgen gemeldet. Als die Beamten an der Unfallstelle in Hochgreut eintrafen, sahen sie einen "hochwertigen Geländewagen" beschädigt in einem Feld stehen.

Das Auto war offenbar kurz zuvor von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanke durchbrochen. Im Anschluss stürzte es einen Absatz hinab und kam in der Böschung eines Baches zum Stehen. Nicht nur das Auto wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen, auch an der Leitplanke, einem Geländer und der angrenzenden Wiese enstand laut Polizei erheblicher Schaden.

Auto rast fast in Bach bei Betzigau: Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Einen Fahrer oder andere Personen trafen die Beamten an der Unfallstelle aber nicht an. Es lief eine Suche an, in deren Folge etwas später rund einen Kilometer entfernt ein unverletzter Mann gefunden wurde. Es handelte sich dabei um den 63-jährigen Fahrer des Geländewagens. Schon bei der ersten Abklärung stellten die Polizisten an ihm einen "deutlichen Alkoholgeruch" fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, was laut Polizei "auf die Unfallursache schließen" lasse.

An die Unfallstelle musste währenddessen die Feuerwehr Möstenberg ausrücken, weil aus dem Geländewagen Öl austrat und in den Bach zu fließen drohte. Die Einsatzkräfte kümmerten sich mit sechs Mann um das Abbinden des Öles.

Mehrere Anzeigen gegen Oberallgäuer nach Unfallflucht bei Betzigau

Der 63-jährige Oberallgäuer muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem hatte er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Auch die fahrlässige Verunreinigung von Gewässern ist strafbar.

Die Polizei nahm ihm noch vor Ort seinen Führerschein ab. Der kaputte Geländewagen wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Mitteilung auf deutlich über 60.000 Euro.

