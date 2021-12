Drei Gemeinden im Oberallgäu wollen mit Hilfe einer ehrenamtlichen Sicherheitswacht das Sicherheitsgefühl im Ort verbessern. Im Januar soll es losgehen.

20.12.2021 | Stand: 07:23 Uhr

Es mangle nicht an Sicherheit in den Gemeinden rund um Kempten. Dennoch sei man stets bestrebt, die Sicherheit weiter zu erhöhen. Deshalb, so bestätigt Polizeisprecher Dominic Geißler, laufen aktuell Gespräche mit den Gemeinden im nördlichen Oberallgäu. Sie sollen klären, wo Interesse besteht, dass die Kemptener Sicherheitswacht auch dorthin ausrückt. Jüngst hat dem der Gemeinderat Betzigau zugestimmt.