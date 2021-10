Bevölkerung in Kempten ist zum Thema Sport gefragt

Die Stadt schreibt 10 000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger an. Die Ergebnisse sollen künftig Grundlage politischer Entscheidungen werden.

15.10.2021 | Stand: 17:13 Uhr

Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung in Kempten zu verbessern. Deshalb werden laut einer Pressemitteilung derzeit 10 000 Einladungen zu einer Befragung an zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen verschickt.

Die Auswertung der Fragebögen soll in einen Sportentwicklungsplan einfließen. Er soll die Wünsche und Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger aufzeigen, wenn es um Bewegung und Sport geht. Ziel ist, weiterhin allen, die aktiv sind oder es werden möchten, attraktive Möglichkeiten zu bieten. Ebenso sollen die Untersuchungen als Grundlage für sportpolitische Entscheidungen der nächsten Jahre dienen.

Beantwortung des Fragebogens in Kempten nur online möglich

In dem Fragebogen gehe es darum, ob die angeschriebene Person selbst sportlich aktiv ist, wie sie die Rahmenbedingungen für Bewegung und Sport in Kempten einschätzt und welche Wünsche sie dazu hat. Es seien auch Fragen für diejenigen dabei, die nicht zu den sportlich Aktiven zählen, heißt es in der Mitteilung.

Die Beantwortung des Fragebogens ist online bis zum 14. November 2021 möglich. Dazu enthalten die Einladungen einen Link mit dazugehörigem Zugangscode. Die gewonnenen Daten werden nach den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erfasst, vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Die Angaben sind freiwillig und erfolgen anonym. Einzeldaten werden nur in statistisch zusammengefasster Form dargestellt, persönliche Daten unmittelbar nach der Auswertung gelöscht.