Ein Entwicklungskonzept könnte Kempten für die kommenden Jahre fit machen. Inklusion und Bildung spielen dabei eine Rolle. Die Bürger sollen sich einbringen.

27.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Skatepark, Schulturnhalle oder Laufwege an der Iller – all das gehört zum Kemptener Stadtbild. Doch wie sieht Kempten als moderne Sportstadt in 15 Jahren aus? Eine Antwort darauf könnte die Stadt mit dem Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung aus Stuttgart liefern. Sportwissenschaftler Dr. Stefan Eckl stellte dem Sportausschuss während der jüngsten Sitzung Wege vor.