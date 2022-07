Bewegung in der Innenstadt: Zwei Wochen lang kostenlose Tanz-Aktionen

Die kostenlosen Kurse und Aktionen sollen die Plätze in der Kemptener Innenstadt beleben. Demnächst geht es los.

25.07.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Ein „Tanzsommer“ steht in der Innenstadt bevor: Unter diesem Titel laden das Kari-Tanzhaus und das City-Management Kempten in den ersten zwei Augustwochen zu kostenlosen Kursen und Aktionen. Das Motto laut Mitteilung: Gemeinsam Tanzen und Bewegen bringt Menschen zusammen.

„Solche konsumfreien Projekte für alle Bevölkerungsgruppen sind extrem wichtig für die soziale Teilhabe in der Kemptener Innenstadt und müssen in den nächsten Jahren weiter gefördert werden“, sagt Niklas Ringeisen. Der Geschäftsstellenleiter des City-Managements spricht damit die Marschroute an, die im Rahmen des Förderprogramms „Starke Zentren“ beschlossen wurde. „Die Innenstadt soll selbstverständlich weiterhin ein Einkaufsstandort bleiben. Dennoch müssen kostenfreie Angebote geschaffen werden, damit die Innenstadt als öffentlicher Ort für alle Menschen genutzt werden kann.“ Mit dem Tanzsommer soll nun der Grundstein gelegt werden. Weitere Projekte und Veranstaltungsformate sollen folgen.

Das ist das Programm des Tanzsommers in Kempten

Beim jeweils einstündigen Mitmach-Programm gibt es:

Montag, 1. August, 10 bis 11 Uhr, Surya Soul im Hofgartenpark

im Hofgartenpark Dienstag, 2. August, 17 bis 18 Uhr, Tanzflashmob , St.-Mang-Platz

, St.-Mang-Platz Mittwoch, 3. August, 18 bis 19 Uhr, Zeitgenössischer Tanz , Hildegardplatz

, Hildegardplatz Donnerstag, 4. August, 18 bis 19 Uhr, Sommer-Fit , Residenzplatz

, Residenzplatz Montag, 8. August, 10 bis 11 Uhr, Surya Soul im Hofgartenpark

im Hofgartenpark Donnerstag, 11. August, 18 bis 19 Uhr, Sommer-Fit, Residenzplatz

Als Rahmenprogramm bietet das Kari-Tanzhaus zum Zuschauen:

Dienstag, 9. August, 17 und 17.30 Uhr, Tanzperformance „Aufatmen“ , Hildegardplatz

, Hildegardplatz Mittwoch, 10. August, 16 bis 18 Uhr, Tanzperformance „Starke Zentren“, St.-Mang-Platz.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist bei der Allgäuer Festwoche 2022 geboten.

Lesen Sie auch