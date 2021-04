Frau geht in Buchenberg während des Kochens mit Hund Gassi und löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Hausbewohnerin kocht ihr Essen auf dem Herd. Währenddessen geht sie mit ihrem Hund spazieren - in ihrer Wohnung fängt es daraufhin an zu qualmen.

26.04.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 55-Jährige hat einen Feuerwehreinsatz am Sonntagnachmittag in Buchenberg ( Oberallgäu) ausgelöst. Die Bewohnerin eines Hauses an der Rathaussteige kochte laut Polizei Essen auf dem Herd. Währenddessen verließ sie die Wohnung, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen.

Feuerwehr belüftet Wohnung

Das Essen brannte daraufhin an und rauchte. Wegen des Qualms rückte die Feuerwehr an. Die Kameraden belüfteten die Wohnung der 55-Jährigen. Es entstand nur geringer Schaden. Die Frau wurde angezeigt.

