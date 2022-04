Die Musikkapelle Durach sagt das Bezirksmusikfest im Sommer ab

Wegen Corona-Risiken und Ukraine-Krieg: Die Musikkapelle Durach sagt das Bezirksmusikfest im Juni ab. Finanziell kommt sie mit einem blauen Auge davon.

Auch dieses Jahr platzt im nördlichen Oberallgäu der Traum vom großen Musikantentreffen mit Tausenden von Gästen: Die Musikkapelle Durach hat das von ihr für Ende Juni geplante Bezirksmusikfest abgesagt. Vor allem Planungsunsicherheiten wegen Corona, aber auch der Krieg in der Ukraine hätten zu der Entscheidung geführt, erklärt Vereinsvorsitzender Hans Zischka. Alles in allem sei das wirtschaftliche Risiko für die Musikkapelle zu groß gewesen. „Jetzt kommen wir noch mit einem leicht blauen Auge heraus.“

Die Absage kann der Vorsitzende im Bezirk Kempten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Lothar Geist, nachvollziehen. „Da ist sehr schade, aber verständlich. “ Damit findet das Bezirksmusikfest zum dritten Mal in Folge nicht statt. Auch in Nachbarbezirken seien die Musikfeste teilweise schon abgesagt, etwa im südlichen Oberallgäu. „Die Musiker wollen feiern, aber das Risiko ist noch zu groß“, sagt Geist.

Die Entscheidung sei nach intensiven Diskussionen gefallen, sagt Vorsitzender Hans Zischka

Vor allem die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten hätten dazu geführt, die Reißleine zu ziehen, erläutert Kapellen-Chef Zischka. Die Entscheidung sei „nach intensiven Diskussionen“ gefallen und werde von den Musikerinnen und Musikern mitgetragen. Sorge bereiteten vor allem die Auswirkungen der Pandemie.

Dank der Absage entsteht der Vereinskasse kein Minus

Einerseits habe der Musikverein Angst, dass in der heißen Vorbereitungsphase Helfer wegen Krankheit ausfallen. Außerdem mache das Hin und Her der Politik eine seriöse Planung unmöglich. Wenn die Besucherzahl in Festzelten im Sommer wieder reduziert werden würde oder andere Corona-Maßnahmen kämen, könnte das einen finanziellen Schaden von bis zu 25.000 Euro zur Folge haben, erklärt Zischka. „Das verträgt unsere Vereinskasse nicht.“ Die bisherigen finanziellen Vorleistungen beziffert er auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Dieser werde durch Sponsoren und Partner aufgefangen, so dass es kein Minus in der Kasse geben werde.

Man kann nicht ausgelassen feiern angesichts des Krieges in der Ukraine

Auch der Krieg in der Ukraine spielte bei der Entscheidung für die Absage eine Rolle. Man könne nicht ausgelassen und friedlich feiern, wenn ein paar tausend Kilometer weiter Menschen grausam sterben, sagt Zischka.

Die Duracher Musikanten haben „bis zur letzten Sekunde“ an der Durchführung gearbeitet, versichert Hans Zischka. Die Entscheidung befeuert haben die Absagen der Festwoche in Kempten und des Festivals „Go to Gö“ in Görisried. Dies habe gezeigt, dass auch anderswo die Bedenken sehr groß seien.

Eine Verschiebung des Musikfestes ist nicht möglich, sagt Hans Zischka

Die Enttäuschung im Orchester sei natürlich riesig, berichtet Zischka. Die Musikerinnen und Musiker hätten sich sehr darauf gefreut, das 235-jährige Bestehen der Kapelle mit der Ausrichtung des 50. Bezirksmusikfestes zu feiern. Ob es jetzt ein kleines, dorfinternes Jubiläumsfest gebe, sei noch nicht diskutiert worden. „Wir müssen erst einmal die Absage verdauen.“

Eine Verschiebung des Großfestes in den Sommer 2023 sei dagegen kein Thema. Im nächsten Jahr steht die Musikkapelle Hochgreut schon als Gastgeber fest. Ihr wolle man das Feld alleine überlassen, so Zischka.