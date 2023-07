Bezirksmusikfest in Hochgreut: Die Vorfreude im Dorf wächst

Die Hochgreuter starten am Donnerstag mit einem Sternmarsch von sieben Blaskapellen das Bezirksmusikfest. Höhepunkt ist der Massenchor und der Zug durchs Dorf.

07.07.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Beim Bezirksmusikfest in Hochgreut gehen die Vorbereitungen in die letzte Runde. Über 200 Helferinnen und Helfer aus dem 300-Einwohner-Dorf stehen in den Startlöchern. In diesen Tagen wird das Festzelt aufgebaut. Es wird von 13. bis 16. Juli 2023 zum Zentrum der Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Musikkapelle. Musik steht denn auch im Mittelpunkt der vier Festtage. Höhepunkte sind der Massenchor und der anschließende Festzug am Sonntag, 16. Juli 2023, ab 13 Uhr.

Die Musikerinnen und Musiker der Hochgreuter Kapelle sind bereits voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest, teilt die Kapelle mit. „Auch das ganze Dorf ist schon sehr gespannt.“ Start ist am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 19.30 Uhr mit einem Sternmarsch von sieben benachbarten Blaskapellen. Wenn sie sich am Festzelt treffen, wird laut Bezirksvorsitzendem Lothar Geist noch einmal an das 75-jährige Bestehen des Blasmusik-Bezirks 1 erinnert. Ins Leben gerufen wurde er im November 1948 in Kempten; geografisch umfasst er den Altlandkreis Kempten. Der Bezirk 1 gliederte sich bald in den Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) ein, der schon 1926 in Dietmannsried gegründet worden war.

Eine von 37 Kapellen im Musikbezirk - und heuer Ausrichter des Musikfestes: die Hochgreuter Kapelle. Bild: Michael Jäger

Heute besteht der Bezirk Kempten laut Geist aus 37 Musikkapellen, einem Spielmannszug, elf Jugendkapellen und fünf Alphornbläser-Gruppen mit insgesamt 2700 Musikerinnen und Musikern. Davon seien 1270 unter 27 Jahre alt. Höhepunkte in den zurückliegenden 75 Jahren seien die 50 Bezirksmusikfeste gewesen; das 51. wird jetzt in Hochgreut gefeiert.

Der Bezirk ist Ansprechpartner und Förderer der Musikkapellen, führt Bläserkurse für Nachwuchsmusikanten und Workshops durch, strebt gute Kontakte zu politischen und gesellschaftlichen Verbänden an und organisiert Wertungsspiele. 2013 sei mit der Gründung eines Bezirksjugendorchester ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

Weniger Kapellen als sonst bei den Wertungsspielen

Apropos Wertungsspiele: 14 Kapellen beteiligten sich heuer daran – deutlich weniger als früher. „Meinem Gefühl nach sind dies Spätfolgen von Corona“, erklärt Lothar Geist. „Etliche Kapellen müssen erst einmal musikalische Aufbauarbeit leisten.“ Er sei darüber nicht enttäuscht. Und besonders gefreut hätten ihn die vielen Zuhörer in der Turnhalle Betzigau. Welche Kapelle wie bewertet wurde, wird am Festsonntag ab 16 Uhr im Zelt bekannt gegeben.

In Feststimmung: die Musikkapelle Hochgreut. Bild: Michael Jäger

Während der Festtage wird immer wieder der „Hochgreuter Marsch“ erklingen. Der Schrattenbacher Trompeter Johannes Guggenmos hat ihn im Auftrag der Musikkapelle komponiert.

Das Programm des Bezirksmusikfestes 2023 in der Übersicht:

Donnerstag, 13. Juli 2023

19.30 Uhr Sternmarsch mit sieben benachbarten Musikkapellen

20.15 Uhr Gaudimassenchor

21.00 Uhr Stimmungskarussell mit den Musikkapellen Lenzfried, Kraftisried und Betzigau

Freitag, 14. Juli 2023

19 bis 21.30 Uhr Southbrass

22 bis 2 Uhr Lausbuam

ab 02 Uhr DJ Beattube

Samstag, 15. Juli 2023

21 bis 1.30 Uhr Lost Eden

ab 1.30 Uhr DJ Beattube

Sonntag, 16. Juli 2023